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Летняя пора Летняя пора
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Летняя пора, 2014

2014 / Финляндия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
История о девушках, которые проводят лучшие дни отдыха в своей жизни в курортном городе Ханко. Летняя пора для них – повод забыть о проблемах и жить в свое удовольствие.
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 августа 2014
Возраст 18+
Бюджет €1 320 000
Режиссер
Инари Ниеми
В ролях
Анна Паавилайнен
Иина Куустонен
Минка Куустонен
Лаури Тилканен
Сампо Саркола
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Летняя пора 1 постер
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