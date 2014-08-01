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Летняя пора
Kesäkaverit
Летняя пора, 2014
2014 / Финляндия
5.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
комедия
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О фильме
История о девушках, которые проводят лучшие дни отдыха в своей жизни в курортном городе Ханко. Летняя пора для них – повод забыть о проблемах и жить в свое удовольствие.
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5.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
1 августа 2014
Возраст
18+
Бюджет
€1 320 000
Режиссер
Инари Ниеми
В ролях
Анна Паавилайнен
Иина Куустонен
Минка Куустонен
Лаури Тилканен
Сампо Саркола
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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