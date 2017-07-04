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Кондитер
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The Cakemaker

Кондитер, 2017

2017 / Германия / Израиль
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Молодой немецкий кондитер Томас и женатый израильский мужчина Орен встречаются в Берлине и влюбляются. Они держат роман в тайне. Когда один из любовников погибает в автокатастрофе в Израиле, Томас решает отыскать его семью, чтобы узнать, что произошло. Он переезжает в Израиль и устраивается на работу в небольшое кафе, которым владеет жена Орена, не открывая своей настоящей истории. Действие в фильме перемещается между Берлином и Израилем, между востоком и западом, прошлым и настоящим. Конфликт религии и секуляризма заставляет героя каждый день сомневаться в своем выборе и иначе взглянуть на свой любовный опыт, а работа в кондитерской становится способом примириться с реальностью.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 4 июля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Офир Рауль Грайзер
В ролях
Сара Адлер
Сара Адлер
Тим Кальхоф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кондитер 2 постера
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саундтрек фильма Кондитер
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