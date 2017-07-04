Кондитер, 2017

Молодой немецкий кондитер Томас и женатый израильский мужчина Орен встречаются в Берлине и влюбляются. Они держат роман в тайне. Когда один из любовников погибает в автокатастрофе в Израиле, Томас решает отыскать его семью, чтобы узнать, что произошло. Он переезжает в Израиль и устраивается на работу в небольшое кафе, которым владеет жена Орена, не открывая своей настоящей истории. Действие в фильме перемещается между Берлином и Израилем, между востоком и западом, прошлым и настоящим. Конфликт религии и секуляризма заставляет героя каждый день сомневаться в своем выборе и иначе взглянуть на свой любовный опыт, а работа в кондитерской становится способом примириться с реальностью.