Глупое молодое сердце, 2018

Рассказ о подростках из пригорода, которым неожиданно приходится иметь дело со взрослыми проблемами. Первая любовь, вспыхнувшая между школьниками Ленни и Киирой, приводит к беременности. У беззаботного Ленни, выросшего без отца, есть девять месяцев, чтобы стать мужчиной. В то же время он начинает испытывать влияние со стороны экстремиста Янне, участника праворадикальной группы, обосновавшейся в их районе. Мировая премьера фильма состоялась на МКФ в Торонто, европейская – на «Берлинале», где она была удостоена премии «Хрустальный медведь». Картина получила исключительно положительные отзывы по обе стороны Атлантики. В результате в первый уик-энд национального проката фильм посмотрели 200.000 финнов.