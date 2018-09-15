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Глупое молодое сердце Глупое молодое сердце
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Hölmö nuori sydän

Глупое молодое сердце, 2018

2018 / Финляндия / Нидерланды / Македония / Швеция
6.2 Оцените
12 голосов
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О фильме

Рассказ о подростках из пригорода, которым неожиданно приходится иметь дело со взрослыми проблемами. Первая любовь, вспыхнувшая между школьниками Ленни и Киирой, приводит к беременности. У беззаботного Ленни, выросшего без отца, есть девять месяцев, чтобы стать мужчиной. В то же время он начинает испытывать влияние со стороны экстремиста Янне, участника праворадикальной группы, обосновавшейся в их районе. Мировая премьера фильма состоялась на МКФ в Торонто, европейская – на «Берлинале», где она была удостоена премии «Хрустальный медведь». Картина получила исключительно положительные отзывы по обе стороны Атлантики. В результате в первый уик-энд национального проката фильм посмотрели 200.000 финнов.

6.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 15 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Сельма Вилхунен
В ролях
Пихла Виитала
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Мика Мелендер
Иида-Мария Хейнонен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Глупое молодое сердце 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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