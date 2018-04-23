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Чайка
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Die Seemeeu

Чайка, 2018

2018 / ЮАР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Адаптация чеховской пьесы, действие которой перенесено в современную ЮАР.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 23 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Христиан Олваген
В ролях
Сандра Принсло
Мариус Вейерс
Роланда Марайс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чайка 1 постер
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