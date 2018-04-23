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Чайка
Die Seemeeu
Чайка, 2018
2018 / ЮАР
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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О фильме
Адаптация чеховской пьесы, действие которой перенесено в современную ЮАР.
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6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
23 апреля 2018
Возраст
16+
Режиссер
Христиан Олваген
В ролях
Сандра Принсло
Мариус Вейерс
Роланда Марайс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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