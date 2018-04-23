Чайка, 2018

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о выходе в прокат О фильме Адаптация чеховской пьесы, действие которой перенесено в современную ЮАР. Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 2 часа 7 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 23 апреля 2018 Возраст 16+ Режиссер Христиан Олваген В ролях Сандра Принсло Мариус Вейерс Роланда Марайс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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