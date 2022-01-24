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Людмила Савельева

Людмила Савельева
Людмила Савельева
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Дата рождения
24 января 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Людмилы Савельевой

Родилась 24 января 1942 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Людмилы Савельевой
Анна Каренина
Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.0
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
мелодрама 1989, СССР
7.0
Чужая белая и рябой
Чужая белая и рябой
1986, СССР
7.0
Шел четвертый год войны
Шел четвертый год войны
военный, приключения 1983, СССР
6.0
Шляпа
Шляпа
мюзикл, драма, комедия 1981, СССР
5.0
Всадник без головы
Всадник без головы
приключения, вестерн, мелодрама 1972, СССР / Куба
6.0
Подсолнухи
Подсолнухи
мелодрама, драма, военный 1970, Италия / СССР / Франция
7.0
Бег
Бег
исторический, драма, военный 1970, СССР
6.0
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Статьи о персоне
Звезда «Войны и мира» Савельева вышла на связь накануне юбилея: «Никого не осталось» Знаменитость призналась, что не любит праздновать свои дни рождения.
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24 января 2022 14:15
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