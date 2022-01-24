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Людмила Савельева
Людмила Савельева
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Людмила Савельева
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Дата рождения
24 января 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Людмилы Савельевой
Родилась 24 января 1942 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Людмилы Савельевой
Анна Каренина
драма
2008, Россия
7.0
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
мелодрама
1989, СССР
7.0
Чужая белая и рябой
1986, СССР
7.0
Шел четвертый год войны
военный, приключения
1983, СССР
6.0
Шляпа
мюзикл, драма, комедия
1981, СССР
5.0
Всадник без головы
приключения, вестерн, мелодрама
1972, СССР / Куба
6.0
Подсолнухи
мелодрама, драма, военный
1970, Италия / СССР / Франция
7.0
Бег
исторический, драма, военный
1970, СССР
6.0
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Статьи о персоне
Звезда «Войны и мира» Савельева вышла на связь накануне юбилея: «Никого не осталось»
Знаменитость призналась, что не любит праздновать свои дни рождения.
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24 января 2022 14:15
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