1 Love in the Sky Laurent Perez Del Mar 2:31

2 Flying with the Turtles Laurent Perez Del Mar 2:24

3 The Girl Laurent Perez Del Mar 2:30

4 The Tsunami Laurent Perez Del Mar 3:47

5 White Hair Laurent Perez Del Mar 2:57

6 She Is Dead Laurent Perez Del Mar 2:42

7 The Baby Laurent Perez Del Mar 3:08

8 Despair Laurent Perez Del Mar 1:43

9 Baby's Fall Laurent Perez Del Mar 2:07

10 L'au revoir Laurent Perez Del Mar 4:15

11 The First Raft Laurent Perez Del Mar 1:28

12 The Red Turtle Laurent Perez Del Mar 2:45

13 I Will Stay with You Laurent Perez Del Mar 3:01

14 The Fall Laurent Perez Del Mar 1:34

15 The Dream Laurent Perez Del Mar 2:35

16 I've Found Dad Laurent Perez Del Mar 1:43

17 Where Is She? Laurent Perez Del Mar 1:16

18 He Has to Go Laurent Perez Del Mar 2:45

19 Anger Laurent Perez Del Mar 1:17