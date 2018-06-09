Сердце чемпиона, 2018

Взбалмошная Мэнди (Аманда де Воз) – обычный трудный подросток. Несколько месяцев назад у девочки погибла мать, и теперь вместе с отцом (режиссер Дэвид де Воз), которого недавно уволили, они решают начать все сначала и перебираются в местность, где есть ферма с лошадьми, – Сансет-Вэлли. Да, в отличие от богатых соседей, они живут в трейлере, но неподалеку есть хорошая школа, а для отца быстро находится работа, поэтому семья не унывает и надеется, что скоро все образуется.

Однажды Мэнди приглашает покататься на машине популярная девушка из школы по имени Зои (Изабелла Манкузо). Маленькая группа учеников, проезжающая на автомобиле у дома богатой девушки, внезапно начинает оживленную гонку. Все приводит к тому, что Мэнди врезается в забор, из-за чего и оказывается в качестве наказания на местной ферме.

Владелица фермы (Донна Руш) и отец Мэнди решают, что исправительные работы пойдут на пользу импульсивной девочке. Однако она не собирается так легко сдаваться и убирать по субботам навоз вместо того, чтобы гулять с новыми друзьями.

Но на ферме Мэнди знакомится с жеребцом, которого нарекает Смокингом. Вместе с ним ей предстоит пройти немало испытаний, попасть на конкурс, а также переосмыслить многие ценности жизни. Кто мог догадаться, что именно благодаря Смокингу Мэнди узнает, что между людьми и лошадьми на самом деле много общего. Ведь если вера сильнее страха, вы не отказываетесь от сложного человека или необузданного коня. Главное – найти свой собственный подход.