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Сердце чемпиона Сердце чемпиона
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A Horse from Heaven

Сердце чемпиона, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Трогательная история дружбы юной бунтарки и травмированного коня
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Причины посмотреть Факты О фильме

Взбалмошная Мэнди (Аманда де Воз) – обычный трудный подросток. Несколько месяцев назад у девочки погибла мать, и теперь вместе с отцом (режиссер Дэвид де Воз), которого недавно уволили, они решают начать все сначала и перебираются в местность, где есть ферма с лошадьми, – Сансет-Вэлли. Да, в отличие от богатых соседей, они живут в трейлере, но неподалеку есть хорошая школа, а для отца быстро находится работа, поэтому семья не унывает и надеется, что скоро все образуется.

Однажды Мэнди приглашает покататься на машине популярная девушка из школы по имени Зои (Изабелла Манкузо). Маленькая группа учеников, проезжающая на автомобиле у дома богатой девушки, внезапно начинает оживленную гонку. Все приводит к тому, что Мэнди врезается в забор, из-за чего и оказывается в качестве наказания на местной ферме.

Владелица фермы (Донна Руш) и отец Мэнди решают, что исправительные работы пойдут на пользу импульсивной девочке. Однако она не собирается так легко сдаваться и убирать по субботам навоз вместо того, чтобы гулять с новыми друзьями.

Но на ферме Мэнди знакомится с жеребцом, которого нарекает Смокингом. Вместе с ним ей предстоит пройти немало испытаний, попасть на конкурс, а также переосмыслить многие ценности жизни. Кто мог догадаться, что именно благодаря Смокингу Мэнди узнает, что между людьми и лошадьми на самом деле много общего. Ведь если вера сильнее страха, вы не отказываетесь от сложного человека или необузданного коня. Главное – найти свой собственный подход.

Съемки проходили в Калифорнии. В качестве одной из локаций задействована христианская школа в Таузанд-Оукс.

Дебют Кэрис Козак на большом экране.

Производством фильма «Сердце чемпиона» занималась студия de Vos Entertainment, принадлежащая режиссеру, автору сценария и продюсеру Дэвиду де Возу. Кроме того, он исполнил роль Джека, разделив экран с дочерью Амандой де Воз и супругой Стефани Де Воз.

Дэвид де Воз начинал карьеру в качестве гида на студии Universal, после чего разработал тематический парк аттракционов «Назад в будущее: Путешествие». С 1994 года работает в кино и на телевидении, выпуская малобюджетные полнометражные ленты.

«Сердце чемпиона» — далеко не первый фильм, посвященный дружбе человека с лошадью. Наиболее известные представители XXI века: «Фаворит» (2003), «Чемпион» (2010) и «Боевой конь» (2011).

Донна Руш, сыгравшая Диану, до этого снималась преимущественно в триллерах и ужасах. Среди ее самых крупных работ: «Исчезнувшая» (2014), «На грани безумия» (2017), «Канал» (2016) и «Убить няню» (2018).

Роль анонсера Дэррела Старкмена исполнил Райан О’Квин, прежде появлявшийся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «18 колес правосудия» и «Шпионка». Самой крупной ролью О’Квина на большом экране стал фильм «Верю» 2009 года. В наши дни наиболее известен как ведущий еженедельного ток-шоу «Голливуд Вестлейк». Является основателем и президентом лос-анджелесской кинокомпании Damascus Road Productions, специализирующейся на производстве фильмов и телешоу для семейного просмотра.

Мэнди на спор участвует в гонке на квадроцикле и врезается в постройку, которая разваливается. Чтобы отработать свой промах, она вынуждена ухаживать за лошадьми. Так она встречает новых друзей, начинает ухаживать за травмированным конем и принимает участие в соревнованиях. Сможет ли она победить свою главную соперницу?

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 августа 2021
Премьера в мире 9 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэвид де Воз
В ролях
Аманда де Воз
Деван Ки
Донна Руш
Дэвид де Воз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце чемпиона 3 постера
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Сердце чемпиона
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Иппотерапия – это метод реабилитации посредством общения с лошадьми. Лошадки положительно влияют на психику, а верховая езда в правильном ритме с помощью биомеханического воздействия укрепляет тело. Но когда смотришь семейную драму «Сердце чемпиона», с трудом верится, что актёр, режиссёр и продюсер Дэвид де Воз хотел языком кинематографа рассказать зрителям об этом не самом распространённом методе лечения. Лента пересыпана банальностями и неизвестными лицами. Так что если за…
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