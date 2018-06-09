Сердце чемпиона, 2018

Взбалмошная Мэнди (Аманда де Воз) – обычный трудный подросток. Несколько месяцев назад у девочки погибла мать, и теперь вместе с отцом (режиссер Дэвид де Воз), которого недавно уволили, они решают начать все сначала и перебираются в местность, где есть ферма с лошадьми, – Сансет-Вэлли. Да, в отличие от богатых соседей, они живут в трейлере, но неподалеку есть хорошая школа, а для отца быстро находится работа, поэтому семья не унывает и надеется, что скоро все образуется.
Однажды Мэнди приглашает покататься на машине популярная девушка из школы по имени Зои (Изабелла Манкузо). Маленькая группа учеников, проезжающая на автомобиле у дома богатой девушки, внезапно начинает оживленную гонку. Все приводит к тому, что Мэнди врезается в забор, из-за чего и оказывается в качестве наказания на местной ферме.
Владелица фермы (Донна Руш) и отец Мэнди решают, что исправительные работы пойдут на пользу импульсивной девочке. Однако она не собирается так легко сдаваться и убирать по субботам навоз вместо того, чтобы гулять с новыми друзьями.
Но на ферме Мэнди знакомится с жеребцом, которого нарекает Смокингом. Вместе с ним ей предстоит пройти немало испытаний, попасть на конкурс, а также переосмыслить многие ценности жизни. Кто мог догадаться, что именно благодаря Смокингу Мэнди узнает, что между людьми и лошадьми на самом деле много общего. Ведь если вера сильнее страха, вы не отказываетесь от сложного человека или необузданного коня. Главное – найти свой собственный подход.
Съемки проходили в Калифорнии. В качестве одной из локаций задействована христианская школа в Таузанд-Оукс.
Дебют Кэрис Козак на большом экране.
Производством фильма «Сердце чемпиона» занималась студия de Vos Entertainment, принадлежащая режиссеру, автору сценария и продюсеру Дэвиду де Возу. Кроме того, он исполнил роль Джека, разделив экран с дочерью Амандой де Воз и супругой Стефани Де Воз.
Дэвид де Воз начинал карьеру в качестве гида на студии Universal, после чего разработал тематический парк аттракционов «Назад в будущее: Путешествие». С 1994 года работает в кино и на телевидении, выпуская малобюджетные полнометражные ленты.
«Сердце чемпиона» — далеко не первый фильм, посвященный дружбе человека с лошадью. Наиболее известные представители XXI века: «Фаворит» (2003), «Чемпион» (2010) и «Боевой конь» (2011).
Донна Руш, сыгравшая Диану, до этого снималась преимущественно в триллерах и ужасах. Среди ее самых крупных работ: «Исчезнувшая» (2014), «На грани безумия» (2017), «Канал» (2016) и «Убить няню» (2018).
Роль анонсера Дэррела Старкмена исполнил Райан О’Квин, прежде появлявшийся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «18 колес правосудия» и «Шпионка». Самой крупной ролью О’Квина на большом экране стал фильм «Верю» 2009 года. В наши дни наиболее известен как ведущий еженедельного ток-шоу «Голливуд Вестлейк». Является основателем и президентом лос-анджелесской кинокомпании Damascus Road Productions, специализирующейся на производстве фильмов и телешоу для семейного просмотра.
Мэнди на спор участвует в гонке на квадроцикле и врезается в постройку, которая разваливается. Чтобы отработать свой промах, она вынуждена ухаживать за лошадьми. Так она встречает новых друзей, начинает ухаживать за травмированным конем и принимает участие в соревнованиях. Сможет ли она победить свою главную соперницу?