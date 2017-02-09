«Красная черепаха»: Рецензия Киноафиши

Принять и прожить

Мужчина, потерпевший кораблекрушение, спасается на необитаемом острове, затерянном где-то между небом и океаном. Брошенный судьбой в полном одиночестве, он пытается сбежать на плоту. Но каждый раз ему мешает таинственная красная черепаха.

Кадр из фильма «Красная черепаха»

В этой работе художник Майкл Дадок де Уит превзошел самого себя. Картина стала своего рода суммой всех его творческих поисков, где отчетливо виден авторский стиль, причем, не только в художественном смысле, но и идейном. Лента так же молчалива и вдумчива, как и предыдущие мультфильмы. В ней есть уже знакомое созерцание жизни, грусть по упущенному и, самое главное, некое внутреннее откровение, точно как в «Отце и дочери».

Кадр из фильма «Красная черепаха»

Но эта анимация более метафорична – герои помещаются в абсолютно условный, почти нулевой, контекст, не имеющий ни времени, ни очевидного места. Автор лишает героя не только общества, но и всего что с ним связывало – почти всех признаков цивилизации и даже языка. Он не строит дома или шалаша, спит на земле, ест пищу сырой и не произносит ни слова. Автор как бы проводит эксперимент над человеком, «отмыв» сначала от какого бы то ни было прошлого, а затем посадив на одинокий остров и дав женщину. Остальные объекты выполняют лишь роль символов в главном размышлении режиссера – о том, может ли человек принять (физически и духовно) определенную данность и прожить с ней в гармонии.

Кадр из фильма «Красная черепаха»

Графика «Красной черепахи» далека от современных анимационных канонов. В этом ее и минус, и плюс. С одной стороны, сегодняшнему баловню-зрителю нужна качественная прорисовка и реалистичность, а не ностальгические картины из 90-х. С другой, в этом есть своя прелесть, ощущение рукотворности и авторской непосредственности. Приглушенные краски создают ощущение акварельного рисунка. Причем в том его состоянии, когда бумага вместе с влагой впитала почти всю краску, оставив на поверхности лишь неявные пятна-воспоминания. И именно эти неяркие цвета и минимализм создают легкое и ненавязчивое повествование.

Кадр из фильма «Красная черепаха»

Картина, безусловно, знаковая, как для самого Майкла Дадок де Уита, так и для индустрии. Это первая полнометражная лента в практике режиссера, до этого работавшего лишь над коротким метром. Одна из таких анимаций – «Отцы и дочери» 2000 года была удостоена премии «Оскар». «Красную черепаху» художник создавал совместно с известной японской студией «Ghibli», и она уже была отмечена Каннским кинофестивалем в номинации «Особый взгляд», а сейчас томится в списке номинантов на премию «Оскар-2017». И вполне возможно, что такая философская, поэтичная и неформальная работа получит главный приз, обойдя более массовые и коммерческие картины, вроде «Моаны» и «Зверополиса».

Кадр из фильма «Красная черепаха»

В целом, «Красная черепаха» получилась своеобразной притчей, без особой трагедии и активных телодвижений. Такой продукт скорее для взрослой аудитории, которой полезно периодически рефлектировать о вечном, нежели для детей. Так что можно смело освобождать один вечер «для дум», чтобы насладиться новой утонченной анимацией французского художника.

Инна Син

В российский прокат выходит 16 февраля 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Красная черепаха»