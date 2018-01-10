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Михаил Державин
Михаил Державин Mikhail Derzhavin
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Михаил Державин

Mikhail Derzhavin

Дата рождения
15 июня 1936
Возраст
81 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
10 января 2018
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Биография Михаила Державина

Родился 15 июня 1936 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Сон 7.8
Сон (1964)
Кабачок «13 стульев» 7.1
Кабачок «13 стульев» (1966)
Трое в лодке, не считая собаки 7.0
Трое в лодке, не считая собаки (1979)

Фильмография Михаила Державина

Криминальный блюз
Криминальный блюз Kriminalnyy blyuz dlya saksofona
комедия, криминал 2015, Россия
Импотент 3.7
Импотент Impotent
комедия 1996, Россия
Жених из Майами 4.9
Жених из Майами Zhenikh iz Mayami
комедия 1994, Россия
Третий не лишний 4.8
Третий не лишний Tretiy ne lishniy
комедия 1994, Россия
Чокнутые 6.5
Чокнутые Choknutye
комедия 1991, СССР
Моя морячка 5.9
Моя морячка Moya moryachka
мюзикл, комедия 1990, СССР
Бабник 5.1
Бабник Babnik
комедия 1990, СССР
Трое в лодке, не считая собаки 7
Трое в лодке, не считая собаки Troe v lodke, ne schitaya sobaki
комедия, мюзикл 1979, СССР
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