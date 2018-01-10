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Михаил Державин
Mikhail Derzhavin
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Персоны
Михаил Державин
Михаил Державин
Mikhail Derzhavin
Дата рождения
15 июня 1936
Возраст
81 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
10 января 2018
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Михаила Державина
Родился 15 июня 1936 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.8
Сон
(1964)
7.1
Кабачок «13 стульев»
(1966)
7.0
Трое в лодке, не считая собаки
(1979)
Фильмография Михаила Державина
Криминальный блюз
Kriminalnyy blyuz dlya saksofona
комедия, криминал
2015, Россия
3.7
Импотент
Impotent
комедия
1996, Россия
4.9
Жених из Майами
Zhenikh iz Mayami
комедия
1994, Россия
4.8
Третий не лишний
Tretiy ne lishniy
комедия
1994, Россия
6.5
Чокнутые
Choknutye
комедия
1991, СССР
5.9
Моя морячка
Moya moryachka
мюзикл, комедия
1990, СССР
5.1
Бабник
Babnik
комедия
1990, СССР
7
Трое в лодке, не считая собаки
Troe v lodke, ne schitaya sobaki
комедия, мюзикл
1979, СССР
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Новости о Михаиле Державине
Скончался народный артист России Михаил Державин
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