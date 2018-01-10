Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Державин
Михаил Державин
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Михаил Державин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июня 1936
Возраст
81 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
10 января 2018
Карьера
Актер
Биография Михаила Державина
Родился 15 июня 1936 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Михаила Державина
Криминальный блюз
комедия, криминал
2015, Россия
0.0
Чокнутые
комедия
1991, СССР
6.0
Моя морячка
мюзикл, комедия
1990, СССР
6.0
Поездка через город
комедия
1979, СССР
6.0
Трое в лодке, не считая собаки
комедия, мюзикл
1979, СССР
7.0
Эффект Ромашкина
комедия
1973, СССР
5.0
Кабачок «13 стульев»
комедия
1966, СССР
7.0
Сон
драма
1964, СССР
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Скончался народный артист России Михаил Державин
10 января после длительной болезни скончался народный артист России актер Михаил Державин. Ведущий актер театра Сатиры умер на 82 году жизни от заболевания сосудов, как сообщила его жена Роксана
Написать
10 января 2018 11:13
Все новости
Статьи о персоне
«Мне было все равно»: Васильева рассекретила роман с женатым Державиным перед его вдовой
Васильева рассказала, как начались ее отношения с коллегой по цеху.
Написать
22 ноября 2021 16:00
Бывшая жена Державина поставила завравшуюся Васильеву на место: «Рассказы надо делить на 16»
По словам экс-супруги актера, он был надежным мужиком, не способным на безумства.
Написать
9 ноября 2021 10:20
Все статьи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом