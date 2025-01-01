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Киноафиша Фильмы Инкогнито из Петербурга

Инкогнито из Петербурга

Inkognito iz Peterburga 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам комедии Н.Гоголя "Ревизор"
Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1977
Премьера в мире 17 июля 1978
Дата выхода
17 июля 1978 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Inkognito iz Peterburga, Incognito from St.Petersburg, Inkognito aus Petersburg, Inkognito iš Peterburgo, O Incógnito de São Petersburgo, Инкогнито из Петербурга
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Ольга Анохина
Ольга Анохина
Валерий Носик
Валерий Носик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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