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Инкогнито из Петербурга
Инкогнито из Петербурга
Inkognito iz Peterburga
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
драма
комедия
О фильме
По мотивам комедии Н.Гоголя "Ревизор"
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1977
Премьера в мире
17 июля 1978
Дата выхода
17 июля 1978
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Inkognito iz Peterburga, Incognito from St.Petersburg, Inkognito aus Petersburg, Inkognito iš Peterburgo, O Incógnito de São Petersburgo, Инкогнито из Петербурга
Режиссер
Леонид Гайдай
В ролях
Анатолий Папанов
Сергей Мигицко
Нонна Мордюкова
Ольга Анохина
Валерий Носик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
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