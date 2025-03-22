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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лариса Голубкина
Larisa Golubkina
Связи Лариса Голубкина
Андрей Миронов
муж и жена
Киноафиша
Персоны
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Larisa Golubkina
Дата рождения
9 марта 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
22 марта 2025
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Лариса Голубкина
Родилась 9 марта 1940 года. Москва, СССР (Россия).
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Связи Лариса Голубкина
муж и жена
Андрей Миронов
Популярные фильмы
7.7
Освобождение: Направление главного удара
(1970)
7.7
Освобождение: Последний штурм
(1971)
7.5
Освобождение: Прорыв
(1968)
Фильмография Лариса Голубкина
7
Трое в лодке, не считая собаки
Troe v lodke, ne schitaya sobaki
комедия, мюзикл
1979, СССР
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7.7
Освобождение: Последний штурм
Osvobozhdenie: Posledniy shturm
драма, военный
1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
Смотреть трейлер
Онлайн
7.4
Освобождение: Битва за Берлин
Osvobozhdenie: Bitva za Berlin
исторический, военный
1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
Онлайн
7.7
Освобождение: Направление главного удара
Osvobozhdenie: Napravlenie glavnogo udara
драма, военный
1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
Онлайн
7.2
Освобождение: Огненная дуга
Osvobozhdenie: Ognennaya duga
исторический, военный, драма
1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
Смотреть трейлер
Онлайн
7.5
Освобождение: Прорыв
Osvobozhdenie: Proryv
военный, драма
1968, СССР / ГДР / Югославия
Онлайн
7.5
Сказка о царе Салтане
Skazka o tsare Saltane
сказка, семейный
1966, СССР
7
Дайте жалобную книгу
Dayte zhalobnuyu knigu
комедия
1965, СССР
Смотреть трейлер
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