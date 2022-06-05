Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
О персоне
Фильмография
Статьи
Лариса Голубкина
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 марта 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Лариса Голубкина
Родилась 9 марта 1940 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Лариса Голубкина
Трое в лодке, не считая собаки
комедия, мюзикл
1979, СССР
7.0
Освобождение: Последний штурм
драма, военный
1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма
1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
Освобождение: Прорыв
военный, драма
1968, СССР / ГДР / Югославия
7.0
Сказка о царе Салтане
сказка, семейный
1966, СССР
7.0
Дайте жалобную книгу
комедия
1965, СССР
7.0
День счастья
драма, мелодрама
1963, СССР
6.0
Гусарская баллада
мюзикл, комедия
1962, СССР
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Вот с какой вредной привычкой Андрей Миронов не смог расстаться до самой смерти
Вдова Миронова сожалеет о том, что он не сдержал обещание.
Написать
5 июня 2022 15:23
Предчувствовал свою смерть: вдова Миронова раскрыла пугающую деталь
Под конец жизни артист растерял былую энергичность.
Написать
4 июня 2022 16:12
Оскорблял и унижал: из-за Эльдара Рязанова Голубкина попала в травматологию
Дебют юной актрисы в кино мог закончиться трагично.
Написать
20 марта 2022 19:15
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»