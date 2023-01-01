От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки

Похожи как две капли воды: вот кто должен был играть в фильме «Летят журавли» вместо Самойловой

Сидел на шее у жены: этого советского актера заманивали в США, но в итоге оставили у разбитого корыта

Свежее видео Рубальской пугает: приглядитесь к ее улыбке

Тутберидзе тошно от одного упоминания Загитовой: тренер объяснила почему

Снялась в «клубничке» и вскружила головы даже иностранцам: почему советская актриса пропала с экранов

Тест: есть ли у вас 6 чувство?

Два по цене одного: всплыла правда о заработках Баскова

Итальянец развелся с женой после 77 лет брака: обомлеете, узнав причину

Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд

Бывшие пишут постоянно: женщин с этими именами невозможно забыть после расставания