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Бешеные гонки Бешеные гонки
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Drive Hard

Бешеные гонки, 2014

2014 / Канада / Австралия
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Питер Робертс раньше был гонщиком, но отказался от дела всей жизни из-за разногласий с супругой. Теперь он – учитель вождения, тренирующий подростков. Однажды в качестве ученика к нему обращается Саймон Келлер, который говорит, что собирал на главного героя досье. Питер требует завершить урок, но соглашается сделать остановку у банка, чтобы Келлер получил деньги для оплаты занятия. Из здания Саймон выбегает с оружием, открывает огонь по охране и требует Робертса вести автомобиль. Теперь водитель оказывается в эпицентре жесточайшей погони, где у него нет права на ошибку…

  • Для Джерома Элерса этот фильм был последним в карьере.
  • От Голд-Коста до Канунгры, куда направляются главные герои, ехать примерно сорок минут. Многие места, которые фигурировали на пути персонажей, им не встретились бы на этом маршруте.
  • Съемки фильма заняли восемнадцать дней.
  • Когда Питер отъезжает от банка, в заднее стекло машины попадает пуля. В течение погони, когда света в кадре достаточно мало, можно четко рассмотреть края пластиковой наклейки, изображающей пулевое отверстие.
  • В эпизоде с байкерами, когда они стреляют под ноги, в плитке не появляется никаких следов от пуль.

Бывший гонщик работает инструктором по вождению. Однажды он становится невольным соучастником преступления — один из его учеников оказывается вором, который прямо во время их занятий грабит банк, а затем насильно заставляет инструктора быть его водителем…

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 26 мая 2014
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Тренчард-Смит
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Томас Джейн
Томас Джейн
Дэмиен Гарви
Дэмиен Гарви
Кристофер Моррис
Кристофер Моррис
Джесси Спенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бешеные гонки 3 постера
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Бешеные гонки
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