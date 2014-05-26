Бешеные гонки, 2014

Питер Робертс раньше был гонщиком, но отказался от дела всей жизни из-за разногласий с супругой. Теперь он – учитель вождения, тренирующий подростков. Однажды в качестве ученика к нему обращается Саймон Келлер, который говорит, что собирал на главного героя досье. Питер требует завершить урок, но соглашается сделать остановку у банка, чтобы Келлер получил деньги для оплаты занятия. Из здания Саймон выбегает с оружием, открывает огонь по охране и требует Робертса вести автомобиль. Теперь водитель оказывается в эпицентре жесточайшей погони, где у него нет права на ошибку…