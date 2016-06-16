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Киноафиша Рецензии «Мобильник»: Рецензия Киноафиши

«Мобильник»: Рецензия Киноафиши

16 июня 2016 00:00
«Мобильник»: Рецензия Киноафиши
Ночь музыкальных мертвецов

Экранизации Стивена Кинга уже давно прочно обосновались в кинематографе на постоянной основе. В этот раз в поле зрения попал постапокалиптический зомби-хоррор «Мобильник», написанный в 2006 году. Книга была воспринята критиками, как возвращение к истокам Кинга, и уже через 3 года её захотели адаптировать. Однако из-за отказа Элая Рота пришлось всё отложить до того момента, пока его пост не занял создатель второго «Паранормального явления» Тод Уильямс.

Кадр из фильма «Мобильник»
Кадр из фильма «Мобильник»

Фильм не желает медлить и тут же отправляется с места в карьер, предварительно лишь немного показав одержимость современного общества сотовой связью при помощи перескакивающего монтажа. Главный герой по имени Клайтон Ридделл находится в аэропорту и спешит к своему сыну, которого не видел уже год из-за проблем с женой. Но внезапно через мобильники просачивается неизвестный вирус, который превращает людей в зомби. Начинается полный хаос, и герой постепенно собирает вокруг себя шайку, состоящую из Тома Маккорда в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и юной Алисы, которая вместо страны чудес, кажется, попала в страну кошмаров. Вместе они отбиваются от «мобилопсихов», встречают новых попутчиков и пытаются отыскать сына главного героя.

Кадр из фильма «Мобильник»
Кадр из фильма «Мобильник»

Кинг заявил, что посвятил роман Джорджу Ромеро, снявшему «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов» и ещё много чего про мертвецов, а также Ричарду Мэтисону, автору культового постапокалиптического шедевра «Я – легенда». Правда, фильму от этого лучше не стало. Безусловно, найдутся ярые почитатели оригинала, которые будут кричать, что «всё было не так, как в книге». Но даже не в этом была допущена оплошность. Хоть сценарием и занимался сам Кинг, совместно с неким Адамом Аллекой, проблема фильма в том, что персонажи совершенно не трогают из-за своей однобокости, в сюжете очень много недосказанности, причём, не той, которая необходима для нагнетания атмосферы, ну и попросту в нём множество сцен, которые скучно смотреть.

Кадр из фильма «Мобильник»
Кадр из фильма «Мобильник»

Картины про зомби можно разделить на два типа, оборону которых постоянно пытаются прорвать фильмы не подпадающие ни под один. Во-первых, бывают эпопеи с большим размахом, наподобие «Рассвета мертвецов» или «Войны миров Z», от которых за версту веет глобальностью. А во-вторых, мы имеем комедийный контент вроде «Зомби по имени Шон» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». Юмора в «Мобильнике» мало, зато много абсурда, а до грохочущего армагеддона он не дотягивает, поэтому застрял где-то между. Новаторство тут прослеживается в самой идее появления вируса, которая захватила технофоба Кинга во время прогулки. Это история из разряда «что было, если бы», но на экране она с трудом даёт ответ на этот вопрос.

Кадр из фильма «Мобильник»
Кадр из фильма «Мобильник»

Зато о кровавой составляющей и массовом геноциде зомби авторы позаботились на ура, но этого не хватило для создания ощущения всепоглощающего ужаса и хоть какого-то интереса. Может, дело в том, что зомби-хорроры сильно расплодились, а может в том, что сюжет сконцентрирован не на самих мертвецах, а на разрушающем воздействии технологий на человека с последующим появлением стадного чувства. При этом основной упор в фильме сделан на причину, но без последующего её раскрытия. Героев будто совсем не беспокоит, каким образом такое могло случиться. Хотя винить их в этом тоже сложно, ведь когда ходячее мясо объявляет охоту на твои внутренности, вряд ли станешь думать, из чего оно сделано.

Кадр из фильма «Мобильник»
Кадр из фильма «Мобильник»

Даже отличный актёрский состав и музыкальное камео Эдуарда Хиля с его «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» не спасают фильм от слабого сюжета. Хотя и не сказать, что Джексон или Кьюсак выдали нечто сверхъествественное. И вряд ли бы кто-то другой смог, будь они на их месте, ведь дело не в игре, а в самих персонажах, в их «пластиковости». В мире сейчас существует столько поистине захватывающих лент о ходячих мертвецах, что удивить зрителя в этом плане становится всё сложнее, но, несмотря на это, ненасытности некоторых позавидуют даже сами зомби. И «Мобильник» удовлетворить её вряд ли сможет, так как совсем не относится к числу тех картин, которые захочется вспоминать и уж тем более пересматривать.

Кадр из фильма «Мобильник»
Кадр из фильма «Мобильник»

В российском прокате с 7 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мобильник»

Трошина Олеся

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