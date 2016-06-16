«Мобильник»: Рецензия Киноафиши

Ночь музыкальных мертвецов

Экранизации Стивена Кинга уже давно прочно обосновались в кинематографе на постоянной основе. В этот раз в поле зрения попал постапокалиптический зомби-хоррор «Мобильник», написанный в 2006 году. Книга была воспринята критиками, как возвращение к истокам Кинга, и уже через 3 года её захотели адаптировать. Однако из-за отказа Элая Рота пришлось всё отложить до того момента, пока его пост не занял создатель второго «Паранормального явления» Тод Уильямс.

Кадр из фильма «Мобильник»

Фильм не желает медлить и тут же отправляется с места в карьер, предварительно лишь немного показав одержимость современного общества сотовой связью при помощи перескакивающего монтажа. Главный герой по имени Клайтон Ридделл находится в аэропорту и спешит к своему сыну, которого не видел уже год из-за проблем с женой. Но внезапно через мобильники просачивается неизвестный вирус, который превращает людей в зомби. Начинается полный хаос, и герой постепенно собирает вокруг себя шайку, состоящую из Тома Маккорда в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и юной Алисы, которая вместо страны чудес, кажется, попала в страну кошмаров. Вместе они отбиваются от «мобилопсихов», встречают новых попутчиков и пытаются отыскать сына главного героя.

Кадр из фильма «Мобильник»

Кинг заявил, что посвятил роман Джорджу Ромеро, снявшему «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов» и ещё много чего про мертвецов, а также Ричарду Мэтисону, автору культового постапокалиптического шедевра «Я – легенда». Правда, фильму от этого лучше не стало. Безусловно, найдутся ярые почитатели оригинала, которые будут кричать, что «всё было не так, как в книге». Но даже не в этом была допущена оплошность. Хоть сценарием и занимался сам Кинг, совместно с неким Адамом Аллекой, проблема фильма в том, что персонажи совершенно не трогают из-за своей однобокости, в сюжете очень много недосказанности, причём, не той, которая необходима для нагнетания атмосферы, ну и попросту в нём множество сцен, которые скучно смотреть.

Кадр из фильма «Мобильник»

Картины про зомби можно разделить на два типа, оборону которых постоянно пытаются прорвать фильмы не подпадающие ни под один. Во-первых, бывают эпопеи с большим размахом, наподобие «Рассвета мертвецов» или «Войны миров Z», от которых за версту веет глобальностью. А во-вторых, мы имеем комедийный контент вроде «Зомби по имени Шон» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». Юмора в «Мобильнике» мало, зато много абсурда, а до грохочущего армагеддона он не дотягивает, поэтому застрял где-то между. Новаторство тут прослеживается в самой идее появления вируса, которая захватила технофоба Кинга во время прогулки. Это история из разряда «что было, если бы», но на экране она с трудом даёт ответ на этот вопрос.

Кадр из фильма «Мобильник»

Зато о кровавой составляющей и массовом геноциде зомби авторы позаботились на ура, но этого не хватило для создания ощущения всепоглощающего ужаса и хоть какого-то интереса. Может, дело в том, что зомби-хорроры сильно расплодились, а может в том, что сюжет сконцентрирован не на самих мертвецах, а на разрушающем воздействии технологий на человека с последующим появлением стадного чувства. При этом основной упор в фильме сделан на причину, но без последующего её раскрытия. Героев будто совсем не беспокоит, каким образом такое могло случиться. Хотя винить их в этом тоже сложно, ведь когда ходячее мясо объявляет охоту на твои внутренности, вряд ли станешь думать, из чего оно сделано.

Кадр из фильма «Мобильник»

Даже отличный актёрский состав и музыкальное камео Эдуарда Хиля с его «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» не спасают фильм от слабого сюжета. Хотя и не сказать, что Джексон или Кьюсак выдали нечто сверхъествественное. И вряд ли бы кто-то другой смог, будь они на их месте, ведь дело не в игре, а в самих персонажах, в их «пластиковости». В мире сейчас существует столько поистине захватывающих лент о ходячих мертвецах, что удивить зрителя в этом плане становится всё сложнее, но, несмотря на это, ненасытности некоторых позавидуют даже сами зомби. И «Мобильник» удовлетворить её вряд ли сможет, так как совсем не относится к числу тех картин, которые захочется вспоминать и уж тем более пересматривать.

Кадр из фильма «Мобильник»

В российском прокате с 7 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мобильник»

Трошина Олеся