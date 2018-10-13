Красная река, 2018

Сын успешного юриста застрелен двумя полицейскими при исполнении. Система отпускает виновников на свободу, вынуждая скорбящего отца взять правосудие в собственные руки. Объединившись с собратом по несчастью, он разрабатывает жестокий план мести.

«Кровавая река» — остросоциальный боевик, затрагивающий актуальную для современной Америки повестку. Главные роли исполнили такие ветераны Голливуда, как Тэй Диггз («Эквилибриум») и Джон Кьюсак («1408», «Идентификация»), которые вновь порадуют поклонников экшн-жанра своим актерским талантом.

Чарльз — молодой отец, живущий вместе с женой Евой, работающей офицером полиции. Параллельно с воспитанием сына СиДжея глава маленького семейства из провинциального города учится на юриста. Спустя годы Чарльзу удается стать первым темнокожим судьей штата, тогда как его подросший отпрыск готовится поступить в полицейскую академии.

Идиллию нарушает столкновение СиДжея с двумя местными копами, один из которых по ошибке убивает афроамериканца, приняв его безобидный жест за акт агрессии. Используя связи, нечистые на руку легавые избегают какого-либо наказания. Впавший в глубокую депрессию Чарльз разочаровывается в избранной профессии. Собрав последние силы, он решает поквитаться с негодяями лично.

Выясняется, что в прошлом у виновных уже возникали подобные ситуации. Заручившись поддержкой лучшего друга Горацио и еще одного пострадавшего Хавьера, Чарльз выходит на тропу войны. Враги не дают себя в обиду, прикрываясь жетонами и дергая за необходимые ниточки. Удастся ли трио победить в схватке с представителями власти?