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Красная река Красная река
Киноафиша Фильмы Красная река
River Runs Red

Красная река, 2018

2018 / США
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Триллер о мести с Джоном Кьюсаком
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Сын успешного юриста застрелен двумя полицейскими при исполнении. Система отпускает виновников на свободу, вынуждая скорбящего отца взять правосудие в собственные руки. Объединившись с собратом по несчастью, он разрабатывает жестокий план мести. 

«Кровавая река» — остросоциальный боевик, затрагивающий актуальную для современной Америки повестку. Главные роли исполнили такие ветераны Голливуда, как Тэй Диггз («Эквилибриум») и Джон Кьюсак («1408», «Идентификация»), которые вновь порадуют поклонников экшн-жанра своим актерским талантом. 

Чарльз — молодой отец, живущий вместе с женой Евой, работающей офицером полиции. Параллельно с воспитанием сына СиДжея глава маленького семейства из провинциального города учится на юриста. Спустя годы Чарльзу удается стать первым темнокожим судьей штата, тогда как его подросший отпрыск готовится поступить в полицейскую академии.

Идиллию нарушает столкновение СиДжея с двумя местными копами, один из которых по ошибке убивает афроамериканца, приняв его безобидный жест за акт агрессии. Используя связи, нечистые на руку легавые избегают какого-либо наказания. Впавший в глубокую депрессию Чарльз разочаровывается в избранной профессии. Собрав последние силы, он решает поквитаться с негодяями лично.

Выясняется, что в прошлом у виновных уже возникали подобные ситуации. Заручившись поддержкой лучшего друга Горацио и еще одного пострадавшего Хавьера, Чарльз выходит на тропу войны. Враги не дают себя в обиду, прикрываясь жетонами и дергая за необходимые ниточки. Удастся ли трио победить в схватке с представителями власти?

 

 

Режиссером, автором сценария и одним из продюсеров проекта выступил американский кинорежиссер Уэс Миллер. Постановщик специализируется на малобюджетных экшн-фильмах с героями-афроамериканцами в центре повествования. В послужной список Миллера входят вестерн «Ад на границе» и боевик «Искупление», миновавшие широкий прокат в США.

Люк Хемсворт — родной брат исполнителя роли Тора из марвеловской киновселенной Криса Хемсворта и звезды «Голодных игр» Лиама Хемсворта. В отличие от куда более знаменитых родственников, Люк делает ставку на инди-кино. В частности, зрители могли его встретить в картинах «Убей меня трижды» (2014), «Аномалия» (2014) и «С днем смерти» (2020). Наиболее известной работой актера стал научно-фантастический телесериал «Мир Дикого Запада».

Премьера состоялась 13 октября 2018 года на международном кинофестивале Heartland. В ограниченный прокат «Кровавая река» вышла спустя месяц.

Жаклин Флеминг, сыгравшая профессора Лоулесс, также является продюсером. Впоследствии она поработала с режиссером Уэсом Миллером еще дважды, появившись в его фильмах «Искупление» и «Ад на границе».

АрДжей Митти, воплотивший на экране образ офицера Томаса, известен по роли Уолтера Уайта-младшего из телесериала «Во все тяжкие». Актер страдает от церебрального паралича, что не помешало ему построить успешную карьеру в кино и на телевидении. 

Для Дженнифер Тао боевик «Красная река» стал кинодебютом.

В производстве приняли участия сразу три оператора: дебютанты Рон Бордо и Майкл Брофи, а также кинематографист русского происхождения Егор Поволоцкий.

Когда сын успешного судьи погибает от рук двух полицейских, и система отпускает их без наказания, детектив со стажем находит компрометирующие файлы на офицеров, а судья объединяется с другим скорбящим отцом, чтобы взять правосудие в свои руки.

4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера онлайн 16 июля 2022
Премьера в мире 13 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Уэс Миллер
Уэс Миллер
В ролях
Тэй Диггз
Тэй Диггз
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красная река 2 постера
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Чарльз Коулман (Тэй Диггз) — порядочный семьянин и уважаемый среди коллег судья с безупречной репутацией. Но во всем хороший человек способен переступить черту дозволенного, если окажется бессилен перед системой. Последняя на этот раз решила быть глухой к справедливости. Сына Чарльза безжалостно убивают и порочат его честное имя (преступление обставлено так, словно у мальчишки был пистолет). Двое виновных полицейских не несут никакого наказания за содеянное, их имена известны Коулману, но…
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