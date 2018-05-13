Марго Киддер

Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
17 октября 1948
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 мая 2018
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Комедийный актёр
4.9
Каторга
Servitude
комедия
2011, Канада
5.6
Преступление и наказание
Crime and Punishment
драма
2002, США / Россия / Польша
3.9
Супермен 4: В поисках мира
Superman IV: The Quest for Peace
боевик, приключения, фантастика
1987, США
5.1
Супермен 3
Superman III
боевик, приключения, комедия
1983, США
5.9
Уилли и Фил
Willie & Phil
комедия, мелодрама, драма
1980, США
6.9
Супермен 2
Superman II
боевик, приключения, фантастика
1980, США / Канада
6.3
Ужас Амитивилля
The Amityville Horror
ужасы
1979, США
7
Супермен
Superman
боевик, фантастика, семейный, приключения
1978, США / Великобритания
6.8
Великий Уолдо Пеппер
The Great Waldo Pepper
драма, приключения
1975, США
7.1
Черное Рождество
Black Christmas
ужасы, мистика, триллер
1974, Канада
6.9
Сестры
Sisters
ужасы, триллер
1973, США
