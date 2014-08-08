Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Менахем Голан
Menahem Golan
Менахем Голан
Menahem Golan
Дата рождения
31 мая 1929
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
8 августа 2014
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.7
Потоки любви
(1984)
7.2
Поезд-беглец
(1985)
6.8
Дуэт для солиста
(1986)
Фильмография Менахем Голан
4.8
Ой, вэй! Мой сын гей!!
Oy Vey! My Son Is Gay!!
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
4.4
Дети из воска
Children of Wax
триллер
2005, Болгария
5.6
Преступление и наказание
Crime and Punishment
драма
2002, США / Россия / Польша
6.6
Кино мести
Cinema of Vengeance
документальный
1994, Великобритания / Гонконг
3.3
Капитан Америка
Captain America
фантастика, боевик
1990, США
Смотреть трейлер
5.5
Призрак оперы
The Phantom of the Opera
мюзикл, драма, ужасы
1989, США
5.2
Киборг
Cyborg
боевик, фантастика, триллер
1989, США
6.1
Свидание со смертью
Appointment with Death
криминал, драма, детектив
1988, Израиль / Великобритания / США
6.4
Изо всех сил
Over the Top
семейный, боевик, спорт, драма
1987, США
3.9
Супермен 4: В поисках мира
Superman IV: The Quest for Peace
боевик, приключения, фантастика
1987, США
6.4
Уличный парень
Street Smart
криминал, драма, триллер
1987, США / Канада
5.1
Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота
Allan Quatermain And The Lost City Of Gold
комедия, приключения, боевик
1986, США
6.3
Кобра
Cobra
триллер, боевик
1986, США
6.8
Дуэт для солиста
Duet for One
драма
1986, США
6.4
Король-лягушонок
Der Froschkönig
фэнтези
1986, Германия
5.6
Копи Царя Соломона
King Solomon's Mines
комедия, боевик, приключения
1985, США
6.3
Почему дураки влюбляются
Fool for Love
драма
1985, США
7.2
Поезд-беглец
Runaway Train
боевик, триллер, драма, приключения
1985, США
6.2
Жизненная сила
Lifeforce
фантастика, детектив, боевик, ужасы
1985, Великобритания / США
5.9
Жажда смерти 3
Death Wish 3
боевик, криминал, драма
1985, Канада
4.5
Легенда о сэре Гавейне и зеленом рыцаре
Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight
приключения, фэнтези, боевик
1984, Великобритания
5.8
Грейс Куигли
Grace Quigley
комедия
1984, США
7.7
Потоки любви
Love Streams
драма
1984, США
6
Жажда смерти 2
Death Wish II
боевик, криминал, драма
1982, Канада
Показать еще
