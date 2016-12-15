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Что безумного может случиться с зажиточными французами, у которых есть просторная квартира, новейшие гаджеты и модный красный автомобиль, где вместо кнопок говорящая сенсорная панель? Лишь то, что все эти аксессуары комфортной жизни откажут работать в самый ответственный момент. Так произошло с семьей Кокс. Раздавая случайные хуки справа и слева, толкаясь и споря, семейство отправляется в отпуск на навороченном минивэне. Но стоит им разогнаться до 130 км/час, у авто отказывают…