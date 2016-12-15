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Без тормозов Без тормозов
Киноафиша Фильмы Без тормозов Отзывы о фильме «Без тормозов»
À fond Без тормозов 2016 / Франция / Македония
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Без тормозов»

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Наша рецензия

Что безумного может случиться с зажиточными французами, у которых есть просторная квартира, новейшие гаджеты и модный красный  автомобиль, где вместо кнопок говорящая сенсорная панель? Лишь то, что все эти аксессуары комфортной жизни откажут работать в самый ответственный момент. Так произошло с семьей Кокс. Раздавая случайные хуки справа и слева, толкаясь и споря, семейство  отправляется в отпуск на навороченном минивэне. Но стоит им разогнаться до 130 км/час, у авто отказывают…

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Валентин 15 декабря 2016, 05:01
Оценка
Как говаривал капитан Врунгель, -"как корабль назовёшь, так он и поплывёт". Без тормозов точно попадает в это определение. Хотя сперва я ожидал какого-то метафорического объяснения названия, безумия вроде Впритык, Мальчишника в Вегасе, где граждане слетали с тормозов, постер то фильма и создавал такое впечатление.
Но нет, тут все как завещал Врунгель, такси лайк фильм, с быстрой ездой и кучей нелепых, смешных, уморительных моментов и ситуаций. А ещё повторюсь, ох французы, умеют же они делать комедии. Казалось бы, завязка для триллерного напряженного фильма: скорость, машина, опасность, но нет, создатели сумели это всё лихо, с куражом вписать в рамки комедии, при этом не растеряв напряжения и ещё поглумившись над клише из серьёзных скорость-опасность фильмов.
Единственный минус фильма: подпортит он представление и веру в светлое будущее автопрома у несведущих обывателей :) И слегка спутает карты в продвижении будущего автомобилей от Гугла и Илона Маска, но ёлки палки, смешно же :))
15 декабря 2016, 05:01 Ответить
Владислав Галибов 15 декабря 2016, 09:09
Оценка
Фильм «Без тормозов» вызывает только положительные эмоции. Наверняка можно найти множество, как не уместного, так и глупого, или же просто не реального в этом фильме. Но хочется все это отбросить в сторону и просто от души посмеяться. В этой картине мы видим и семейные неурядицы, и глуповатую жандармерия, и борьбу против «машин». Это отличная французская комедия, она именно по духу очень французская, и это заметно в различных мелочах и чувстве юмора. Если вы соскучились по хорошим комедиям, то категорически рекомендуется для посещения.
15 декабря 2016, 09:09 Ответить
Stepan Kovalenko 19 декабря 2016, 23:13
Оценка
Жанр комедия - это всегда самый сложный жанр в искусстве. Крайне сложно и невероятно трудно рассмешить человека. Тем более в наше не простое время. В каждой стране существует свой юмор, который пресущь только этому народу и который естественно будет только им принят и понят.
Я обожаю Францию и всё, что с ней связано. Был неоднократно там и всегда наслаждаюсь их обычаями и хорошими французскими фильмами. В основном старыми.
К сожалению, новая французская комедия «Без тормозов» вызвала недоумение и странность. Для кого и для чего сняли подобное кино?! То есть, для кого - я могу предположить - но для чего? Что бы развлечь? Нет. Что бы поднять настроение? Нет. Что бы насмешить? Опять нет! Так для чего полтора часа это? Я не знаю.
Ради справедливости надо сказать - что 1-2 симпатичных шуток всё же имеется в фильме. Сюжет достаточно интересен, но крайне сыроват и редко удивляет и смешит.
Вообщем, фильм ничем не выдающийся и бессмыслен к просмотру.
19 декабря 2016, 23:13 Ответить
Мария Мироненко 12 июля 2017, 11:26
Странный фильм... внимание не захватывает, смотрела фоном за ужином по телеку, в принципе, все поняла с первых 20 минут, можно было дальше не смотреть :)
Шутки, как ни странно, попадаются смешные, но местами не смешные :) через час устаёшь от криков героев, хочется убавить звук или вообще убрать, но обаятельная моська Хосе не дала переключить канал или выключить телевизор вовсе :))
12 июля 2017, 11:26 Ответить
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