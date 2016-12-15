Что безумного может случиться с зажиточными французами, у которых есть просторная квартира, новейшие гаджеты и модный красный автомобиль, где вместо кнопок говорящая сенсорная панель? Лишь то, что все эти аксессуары комфортной жизни откажут работать в самый ответственный момент. Так произошло с семьей Кокс. Раздавая случайные хуки справа и слева, толкаясь и споря, семейство отправляется в отпуск на навороченном минивэне. Но стоит им разогнаться до 130 км/час, у авто отказывают…
Но нет, тут все как завещал Врунгель, такси лайк фильм, с быстрой ездой и кучей нелепых, смешных, уморительных моментов и ситуаций. А ещё повторюсь, ох французы, умеют же они делать комедии. Казалось бы, завязка для триллерного напряженного фильма: скорость, машина, опасность, но нет, создатели сумели это всё лихо, с куражом вписать в рамки комедии, при этом не растеряв напряжения и ещё поглумившись над клише из серьёзных скорость-опасность фильмов.
Единственный минус фильма: подпортит он представление и веру в светлое будущее автопрома у несведущих обывателей :) И слегка спутает карты в продвижении будущего автомобилей от Гугла и Илона Маска, но ёлки палки, смешно же :))
Я обожаю Францию и всё, что с ней связано. Был неоднократно там и всегда наслаждаюсь их обычаями и хорошими французскими фильмами. В основном старыми.
К сожалению, новая французская комедия «Без тормозов» вызвала недоумение и странность. Для кого и для чего сняли подобное кино?! То есть, для кого - я могу предположить - но для чего? Что бы развлечь? Нет. Что бы поднять настроение? Нет. Что бы насмешить? Опять нет! Так для чего полтора часа это? Я не знаю.
Ради справедливости надо сказать - что 1-2 симпатичных шуток всё же имеется в фильме. Сюжет достаточно интересен, но крайне сыроват и редко удивляет и смешит.
Вообщем, фильм ничем не выдающийся и бессмыслен к просмотру.
Шутки, как ни странно, попадаются смешные, но местами не смешные :) через час устаёшь от криков героев, хочется убавить звук или вообще убрать, но обаятельная моська Хосе не дала переключить канал или выключить телевизор вовсе :))
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