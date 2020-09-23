Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Первый снег
Киноафиша Фильмы Первый снег
Ensilumi

Первый снег, 2020

2020 / Финляндия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Семья Мехдипур прожила несколько лет в приёмном центре для беженцев в небольшом финском городке. Они верят в своё будущее в Финляндии и просто живут, как обычная семья, наслаждаясь летом, белыми ночами и блинными вечеринками с местными друзьями. Однажды семья узнаёт, что их вид на жительство аннулирован. Они предпринимают последнюю попытку обжаловать решение и продолжают жить, несмотря на угрозу депортации.

Сын Рами переходит в среднюю школу, и каждый миг для него ценнее прежнего. На пороге юношества и взросления Рами ищет своё место в этом мире вместе с лучшим другом Йиги. Мать и отец мальчика, наполненные оптимизмом, всячески стараются обеспечить семье счастливую и безопасную жизнь.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 15 февраля 2021
Премьера в мире 23 сентября 2020
Возраст 12+
Режиссер
Хами Рамезан
В ролях
Шахаб Хоссейни
Шахаб Хоссейни
Шабнам Хорбани
Лаура Бирн
Лаура Бирн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первый снег 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши