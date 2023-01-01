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Коммивояжер
Коммивояжер, 2016: актеры и роли
Forushande
Коммивояжер
2016 / Франция / Иран
Трейлер
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Коммивояжер, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади
Asghar Farhadi
В ролях
Шахаб Хоссейни
Shahab Hosseini
Таране Алидости
Taraneh Alidoosti
Бабак Карими
Babak Karimi
Мина Садати
Mina Sadati
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