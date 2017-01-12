«Коммивояжер»: Рецензия Киноафиши

Фильм на стыке Запада и Востока

Едва появившись на экранах, «Коммивояжер» стал общепризнанной классикой, получив положительный отклик кинокритиков и народное признание как лучшего фильма Асгара Фархади, иранского режиссера и сценариста «Развода Надера и Симин», «О Элли» и «Прошлого». Новая картина – результат иранско-французского партнерства и уже получила целых два приза Каннского фестиваля 2016 года за лучшую мужскую роль (Шахаб Хоссейни) и лучший сценарий (Асгар Фархади), а также номинацию на пальмовую ветвь.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Сюжет повествует о судьбе мужа и жены – Эмада (Шахаб Хоссейни) и Раны (Тарана Алидости), спешно съехавших из рушащегося дома и внезапно оказавшихся на улице. Семейную пару выручает товарищ по труппе, предложив переехать в ныне пустующую квартиру. Но и новое жилье поросло трещинами, пусть и не на стенах, что ставит под угрозу целостность отношений Эмада и Раны.

В простых и искренних сценах Фархади поднимает темы семейных ценностей, материнства, «чистоты» денег, гнета общественного мнения мусульманского общества, унижения, соблазна, мести и ответственности за свои поступки. Для исполнителя главной роли Шахаба Хоссейни это уже третий раз сотрудничества с иранским режиссером: в «О Элли» он играх Ахмада, а в «Разводе Надера и Симин» - Ходжата, второстепенные роли, прежде чем наконец-то смог получить ведущую. Помимо возросшей ответственности в качестве одного из главных актеров, он получил сценарий, осложненный стилистически текстом в тексте – пьесой «Смерть коммивояжера» Артура Миллера, трагичной историей о неудачнике-коммивояжере Вилли Ломане.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Вилли – представитель «временного постояльца» или же «лишнего человека», обладающий сбитой системой моральных ценностей, но все еще не утративший способность чувствовать вину. Эмад же, исполняющий роль коммивояжера на сцене, в жизни его полная противоположность: добрый, отзывчивый учитель, любимый и уважаемый учениками. В трудную минуту Эмад поможет соседям, с подопечными шутит и позволяет им даже некоторые вольности и в целом создает впечатление умудренного житейским опытом человека. Однако, самое трудное испытание еще впереди – проверка общественным мнением, молчаливыми взглядами, в которых отчетливо читается: «как хорошо, что это произошло не со мной». Сострадание в такой ситуации лишь усугубляет ситуацию, ущемляя гордость главы семьи и ставя под вопрос высокие принципы главного героя. Постепенно, под давлением собственных сомнений, подозрений и излишней опеки со стороны окружающих, Эмад становится все больше похожим на Вилли. Сцены из пьесы карикатурным образом преломляются, врываются в его жизнь, делая его злее, острее, жестче. Не замечая, что он превращается в свою противоположность, главный герой ранит окружающих, мечется, как раненый зверь, становится одержимым жаждой мести.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Мести за ситуацию, которая для европейца покажется абсурдной, малозначительной, но для Раны приравнивается к позору. Потребность скрывать произошедшее, лишь усугубляя все догадками соседей, нервирует ее. Единственное, чего хочет в этой ситуации главная героиня – это сбежать от произошедшего, забыть, как страшный сон. Привыкшая находиться под покровительством мужа в патриархальном обществе, всегда на втором плане, Рана оказывается в самом центре собственных эмоций, оставленная наедине с ними, пока муж носится со своей уязвленной честью. Без громких истерик и криков она переживает это в себе и, когда как ее муж становится слабее и уязвимее, находит в себе силы на милосердие. Со второстепенной роли Рана передвигается вперед, становясь вровень с супругом. Именно ей принадлежит право прощения, именно она останавливает Эмада в шаге до фатального поступка. Впрочем, проблему, уже набравшую обороты, не остановить, она развивается помимо воли главных персонажей, закольцовывает сюжет, на контрасте демонстрируя разницу между состоянием Эмада и Раны до печальных событий и после.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Молчаливые, застывшие сцены, перемежающиеся с динамикой повседневных, не кажутся пустыми очевидцами происходящего. Оссейн Джафарьян, продолживший сотрудничество с Фархади после «О Элли», рассказывает историю в средних планах, фокусируя взгляд не на эмоциях или масштабе происходящего, но на отношениях между персонажами, восприятия их друг другом. В «Коммивояжере» достаточно мало сцен экшна. В них средний план сменяется ракурсом, имитирующим взгляд очевидца, участника происходящего, а в предваряющих кульминационное повествование, напротив, мизансцена словно зависает. Едва заметное дрожание камеры оказывается куда красноречивее, чем акцент на отдельной детали. Джафарьян качественно отрабатывает все визуальные требования к созданию качественного саспенса, дополняясь краткими звуковыми сопровождениями. Саттар Ораки намеренно либо погружает происходящее в напряженную тишину, либо оставляет лишь бытовые звуки окружения.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

С учетом антропоцентричности картины и ее глубокой социальности, картинка кажется живой благодаря животным, птицам и кошкам, что разбавляют и, вместе с тем, усиливают излишнюю человечность происходящего. Использование кошачьих вместо собак добавляет сюжету дополнительных эмоций, но уверяет зрителя в том, что при сьемке ни один кот не пострадал физически. Только один кот пострадал морально, прямо на экране душераздирающе выразив все, что он думает о съемочном процессе.

Асгару Фархади удалось создать необычайно гуманистическую картину в духе Ближнего Востока. Отчасти поэтому в ней нет привитого американскими фильмами цинизма, и, вместо привычного возмущения от показанных человеческих и общественных недостатков, на душе остается пусть и двоякое, но приятное послевкусие как после осиленной глубокой и умной книжки.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Сюжет раскрывается яркими, теплыми красками в рамках одной общей проблематики разницы культур Востока и Запада. «Коммивояжер» можно смело обозначить как образец качественного кино, понятного как для простого любителя, так и для искушенного поклонника арт-хауса. Пульсирующие эмоции и сюжет, что словно застывают на миг, звеня, а после взрываются мириадами красок и смыслов, лишают фильм скучной серости и некоторого снобизма, присущего глубокомысленным артхаусникам. Вместе с тем в "Коммивояжере" слишком много поднятых острых тем и раскрытых смыслов для обычно ненавязчивого и развлекательного продукта массовой культуры. Это – что-то между высоким и низким, западным и европейским, фильм-посредник между высоко контекстуальной и низко контекстуальными культурами. И если европейская аудитория во многом не поняла заложенных в фильме смыслов, российский зритель может в полной мере оценить задумку режиссера как представитель той самой культуры, находящейся на стыке Запада и Востока, высокого и низкого контекста.

Потапова Галина

В прокате с 2 февраля 2017 года

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