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Мина Садати
Мина Садати
Mina Sadati
О персоне
Фильмография
Мина Садати
Mina Sadati
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Дата рождения
24 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Мины Садати
Родилась 24 ноября 1981 года. Кашан, Иран.
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Фильмография Мины Садати
Коммивояжер
драма
2016, Франция / Иран
7.0
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