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Джульетта
Джульетта, 2016: актеры и роли
Julieta
Джульетта
2016 / Испания
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Джульетта, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар
Pedro Almodóvar
В ролях
Адриана Угарте
Adriana Ugarte
Росси де Пальма
Rossy de Palma
Мишель Хеннер
Michelle Jenner
Инма Куэста
Inma Cuesta
Дарио Грандинетти
Darío Grandinetti
Эмма Суарес
Emma Suárez
Натали Поса
Nathalie Poza
Даниэль Грао
Daniel Grao
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