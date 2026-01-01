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Натали Поса
Натали Поса Nathalie Poza
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Натали Поса

Nathalie Poza

Дата рождения
7 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Фантастический герой

Биография Натали Поса

Родилась 7 марта 1972 года. Мадрид, Испания.

Популярные фильмы

Император Карлос 7.3
Император Карлос (2015)
Подразделение 7.3
Подразделение (2020)
Джульетта 7.2
Джульетта (2016)

Фильмография Натали Поса

Марко 6.9
Марко Marco
драма 2024, Испания
Сны о ней 5.7
Сны о ней Daniela Forever
драма, мелодрама, фантастика 2024, Бельгия / Испания / США / Финляндия
Смотреть трейлер
Третий не лишний 5.9
Третий не лишний Honeymoon
драма 2023, Испания
Смотреть трейлер
Подразделение 7.3
Подразделение
драма, криминал, триллер 2020, Испания
Пока идет война 6.9
Пока идет война Mientras dure la guerra
драма, исторический, военный 2019, Аргентина / Испания
Джульетта 7.2
Джульетта Julieta
драма 2016, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Император Карлос 7.3
Император Карлос
драма, исторический 2015, Испания
Другая сторона постели 5.9
Другая сторона постели Otro lado de la cama, El
драма, мюзикл, мелодрама, комедия 2002, Испания
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