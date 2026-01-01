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Фильмография
Натали Поса
Nathalie Poza
Киноафиша
Персоны
Натали Поса
Натали Поса
Nathalie Poza
Дата рождения
7 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Биография Натали Поса
Родилась 7 марта 1972 года. Мадрид, Испания.
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