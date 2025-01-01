Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бал Цитаты из фильма Бал

Цитаты из фильма Бал

Kar-Wai Wong Когда вокруг слишком много всего, ты ничего не видишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Вонг Кар-Вай
Вонг Кар-Вай
Wong Kar-Wai
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше