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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Karl Lagerfeld
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Карл Лагерфельд
Karl Lagerfeld
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Дата рождения
10 сентября 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Карла Лагерфельда
Родился 10 сентября 1933 года. Гамбург, Германия.
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Фильмография Карла Лагерфельда
Бал
документальный
2016, США
7.0
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа
документальный
2013, США
6.0
Мадемуазель Си
документальный
2013, Франция
5.0
История моды с Карлом Лагерфельдом
документальный
2010,
0.0
За день до
документальный
2009, США
7.0
Секреты Лагерфельда
документальный, биография
2007, Франция
7.0
Под знаком Шанель
документальный
2006, Франция
6.0
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1 сентября 2021 14:13
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