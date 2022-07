«Бал»: Рецензия Киноафиши

Красиво жить не запретишь

В прокат выходит документальный фильм Эндрю Росси «Бал». За спиной у постановщика такие картины, как «Башня из слоновой кости» о сложностях американского образования, а также «Первая полоса: Внутри The New York Times» о внутреннем мире всемирно известной газеты. Обе ленты были высоко оценены критиками и получили признание на престижных фестивалях. В этот раз Росси фокусируется на ещё одной сфере жизни американского сообщества – моде.

Ежегодно в Музее Метрополитен проводится роскошный Бал Института костюма, где собираются все сливки общества: актёры, режиссёры, музыканты, политики и, конечно же, модельеры. Met Gala – это событие, на котором мечтает побывать каждый, кто не может жить без модных журналов и светской хроники. В течение целого года команда специалистов во главе с главным редактором Vogue Анной Винтур и куратором Института костюмов Эндрю Болтоном ведёт тщательные приготовления к одному из главных и самых широко освещаемых модных событий. Фильм расскажет о подготовке к выставке China: Through the looking glass, куда вошли наряды, разработанные лучшими модельерами мира и отдающие поклон традициям и культуре Китая.

Кадр из фильма «Бал»

В этом году до отечественного проката добралось немало документального кино со всего света на самые разные темы. Из всего этого массива «Бал» можно сравнить разве что с фильмом «Без ума от Tiffany», в котором фоновое присутствие Нью-Йорка играет такую же немаловажную роль, как и у Росси, от чего картина выглядит, безусловно, притягательной. Однако её также можно назвать слегка чуждой российскому зрителю, который в большинстве своём не задумывается о том, как изготавливают украшения ювелирные бренды и как проходит подготовка к модным показам.

Кадр из фильма «Бал»

В первую очередь фильм рассчитан на тот пласт киноманов, которые ежегодно смотрят церемонию «Оскар» не ради того, чтобы узнать, кто заберёт главную статуэтку, а чтобы посмотреть, в чём же пришли на ковровую дорожку знаменитости. По сути своей «Бал» – это иллюстрация жизни светского общества, хоть и появляется оно во всём своём великолепии лишь под конец. Остальное экранное время является некой прелюдией к кульминационному событию, ради освещения которого и затевался фильм. Зрителя балуют интервью с известными режиссёрами и кутюрье, что является, пожалуй, единственной более-менее увлекательной составляющей фильма.

Кадр из фильма «Бал»

Хотя выставку Института костюмов и посещают ежегодно тысячи человек, всё-таки фильм рассчитан на крайне узкую аудиторию. Если вы работаете в индустрии моды или же связаны с ней духовно, то «Бал» может стать большой радостью. Однако закулисной правды и шокирующих откровений ждать не стоит, это всего лишь сказ о том, что стоит за такими грандиозными событиями мира моды. Если же вы не особо следите за стилем, и для вас не имеет значения, в чём пришла на ковровую дорожку Рианна, то рискуете заскучать. Конечно, если ваши интересы простираются на самые разные сферы, то из любопытства ознакомиться с творением Росси можно. Ну а красоты, торжественности и элегантности увиденного никто не отменял, поэтому пока остаётся только фантазировать, как эта прекрасная экспозиция выглядит вживую и наслаждаться её видом с экрана.

Кадр из фильма «Бал»

В российском прокате с 21 сентября 2016 года

