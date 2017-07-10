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Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
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Дмитрий Светозаров
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Дата рождения
10 октября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Дмитрия Светозарова
Родился 10 октября 1951 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Дмитрия Светозарова
Тень
драма
2016, Россия
5.0
Снегурочка
драма
2013, Россия
4.0
Любовь без правил
мелодрама
2010, Россия
0.0
Псы
ужасы, триллер, детектив
1989, СССР
6.0
Скорость
драма
1983, СССР
6.0
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В московском метро состоялся показ фильма «Тень»
В ночь с 8 на 9 июля в московском метро состоялся показ мелодрамы Дмитрия Светозарова «Тень» производства студии АСДС. Необычная светская премьера прошла на платформе станции
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10 июля 2017 23:27
В «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Тень»
6 июля в кинотеатре «Ленфильма» состоится специальный показ премьерной мелодрамы Дмитрия Светозарова «Тень» производства студии АСДС. Фильм лично представит режиссер,
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5 июля 2017 04:14
Специальный показ фильма «Снегурочка»
6 декабря в 20:00 в культурном центре «Арт-вокзал» (Выборгское шоссе, 13А, ТК «Экополис») пройдёт показ фильма «Снегурочка», который лично представит исполнитель
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5 декабря 2016 00:00
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