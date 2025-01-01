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Киноафиша Фильмы Скорость

Скорость

Skorost 18+
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О фильме

Эта история началась с того дня, когда на соревнованиях гоночных автомобилей никому не известный автолюбитель Григорий Яковлев на собранной им самим автомашине опередил именитых спортсменов. Его машина понравилась руководителю конструкторского бюро Игорю Лагутину, который пригласил молодого автогонщика в свою лабораторию. Там он встретил студентку Кристу, сестру погибщего испытателя гоночных автомобилей. Между ними возникают симпатии, но все оказывается сложнее. Криста ещё с детства была влюблена в Лагутина, и оказывается взаимно...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 9 ноября 1983
Дата выхода
9 ноября 1983 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Skorost, Speed, Viteza, Скорость
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Мерле Тальвик
Баадур Цуладзе
Евгения Полякова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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