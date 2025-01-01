Эта история началась с того дня, когда на соревнованиях гоночных автомобилей никому не известный автолюбитель Григорий Яковлев на собранной им самим автомашине опередил именитых спортсменов. Его машина понравилась руководителю конструкторского бюро Игорю Лагутину, который пригласил молодого автогонщика в свою лабораторию. Там он встретил студентку Кристу, сестру погибщего испытателя гоночных автомобилей. Между ними возникают симпатии, но все оказывается сложнее. Криста ещё с детства была влюблена в Лагутина, и оказывается взаимно...