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Прокатчик Cinedoc

О прокатчике

Кинокомпания «Синедок» пришла на российский рынок проката весной 2017 года, а до этого, с 2013-го, занималась производством фильмов и участием в других проектах. Первым фильмом, выпущенным на экраны страны новым дистрибьютором, стал фестивальный хит «Аустерлиц» Сергея Лозницы.

В сферу деятельности компании «Синедок» входит дистрибуция игрового и документального кино, производимого на Санкт-Петербургской студии Документальных фильмов, компаний Пролайн, Кинофабрика и других. Каталог организации насчитывает более 100 различных наименований.

Кроме того, «Синедок» оказывает услуги по кинопроизводству: организация съёмок, поиск локаций, аренда необходимого оборудования, кастинг и т.д.

Фильмы
Куда течет море
Куда течет море
драма 2018, Россия
0.0
В Питере — петь
В Питере — петь
документальный 2017, Россия
0.0
Аустерлиц
Аустерлиц
документальный 2016, Германия
0.0
Тень
Тень
драма 2016, Россия
0.0
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