Прокатчик Cinedoc

Кинокомпания «Синедок» пришла на российский рынок проката весной 2017 года, а до этого, с 2013-го, занималась производством фильмов и участием в других проектах. Первым фильмом, выпущенным на экраны страны новым дистрибьютором, стал фестивальный хит «Аустерлиц» Сергея Лозницы.

В сферу деятельности компании «Синедок» входит дистрибуция игрового и документального кино, производимого на Санкт-Петербургской студии Документальных фильмов, компаний Пролайн, Кинофабрика и других. Каталог организации насчитывает более 100 различных наименований.

Кроме того, «Синедок» оказывает услуги по кинопроизводству: организация съёмок, поиск локаций, аренда необходимого оборудования, кастинг и т.д.