«Тень»: Рецензия Киноафиши

Все в этом мире имеет свою цену и свою копию

Не продается вдохновение, но можно рукопись продать; именно с осознанием того, что все продается и покупается и живет бизнесмен Борис Гордин, роль которого исполняет Михаил Пореченков. Однако, всего его богатства оказывается недостаточно для того, чтобы ощутить себя настоящим.

- В какой-то момент я осознал, что падаю, - говорит Гордин, - и зацепиться мне не за что. А потом я вижу ее, с глазами, в которых бездна, в которых утонуть можно

Кадр из фильма «Тень»

Так и начинается его погоня за тенью, немой записью на черно-белом экране. При этом Борис, погружаясь все глубже в пучину отчаяния, не считает нужным никак менять свои убеждения. «Все в этом мире имеет свою цену и свою копию» - уверен он, не жалея денег, чтобы найти живого двойника давно умершей женщины. При этом, его собственная предыстория почти не раскрывается. Зато в сценарии полно информации про Панова, роль которого исполняет Юрий Стоянов. Со своим умением привнести жизнь и нотку юмора во все свои, казалось бы, второстепенные роли, Стоянов сумел добиться того, что фильм из драмы грозит превратиться в трагикомедию. Вокруг него, по сути, и истории Вероники (Варвара Щербакова) крутится весь сюжет. Именно Стоянов на экране больше всех мучается и развивается; именно Вероника, под влиянием влюбленного в нее Изюмова, оттаивает и проявляет свои настоящие эмоции.

Кадр из фильма «Тень»

- Здесь нет прямолинейных действий. Все происходит внутри главного героя, - считает Пореченков, - это поиск себя, внутреннего мира, любви и Бога внутри себя.

15 лет назад Светозаров открыл Михаила Пореченкова в «Агенте национальной безопасности», закрепив за актером определенное амплуа, выбраться из которого ему опять же помогает, предоставив возможность опробовать в драматической роли. При этом, Пореченков оказался в сложной ситуации: с одной стороны Дмитрий Стоянов, Юрий Гальцев, Оксана Базилевич, а с другой – Петр Логачев и Варвара Щербакова. Сравнительно малое экранное время и построение сюжета, в котором Гордин, нависая дамокловым мечом надо всеми, как был несчастным, так им и остается, оставляет ощущение недосказанности, недоигранности. Особенно ярко это выглядит при сравнении с остальными персонажами, которых получилось раскрыть куда более полно.

Кадр из фильма «Тень»

У каждого из них тщательно продуманная история: к примеру, Панов – шут и дурак при Гордине, на самом деле оказывается довольно талантливый режиссер. Он просто забыл, что и как делать и для него приказ Бориса найти девушку – шанс получить финансирование на дело всей своей жизни, снова вернуть себе самого себя. Для Вероники – способ вытащить непутевую мать из тюрьмы и опробовать себя в другой жизни, ухватить шанс. Вот же он – богатый, влюбленный в ее образ бизнесмен, готовый весь мир к ее ногам ради спасения самого себя, погрязшего во тьме и холоде.

Кадр из фильма «Тень»

Это могло бы быть очередной историей Золушки; однако, то ли главная героиня слишком сильная, то ли Прекрасный Принц слишком замкнут в своем одиночестве и так не научился любить никого, кроме себя. Сюжетно похожая на многие подобные произведения в отечественном и зарубежном кино, «Тень» становится особняком хотя бы благодаря толике здравого, качественного юмора со стороны Стоянова и сильной, выдержанной химии между Щербаковой и Логачевым.

Кадр из фильма «Тень»

- Кино умерло. То, что началось как аттракцион, ярмарочным аттракционом и закончилось. Больше нет произведений, которые могли бы заглядывать в глаза главному герою, - считает Светозаров, - Хочу сказать, что большое кинематографическое будущее ждёт Петра Логачёва и Варвару Щербакову. Для обоих это первые большие роли в кино. И я вижу, как они выкладываются на площадке.

Галина Потапова