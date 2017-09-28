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Прорубь Прорубь
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Прорубь, 2017

2017 / Россия
4.9 Оцените
14 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Прорубь» - это новый фильм Андрея Сильвестрова («Волга-Волга», «Бирмингемский орнамент», «Мозг»). В картине сыграли такие актёры, как Андрей Родионов («Юрьев день», «Блогер»), Михаил Ефремов («Грозовые ворота», «Диверсант», «Хороший мальчик»), Дмитрий Брусникин («Отряд», «Петербургские тайны»), Денис Ясик («Завтра будет завтра», «ДМБ»), Валентин Самохин («Азазель») и другие.

Действие фильма «Прорубь», как не сложно догадаться, разворачивается во время Крещения. Эта славная зимняя традиция является главной темой дня - в прорубь окунаются все: от Президента до щуки, от олигархов до спортсменов. Среди них - один обыкновенный москвич, который решает спуститься в прорубь вслед за женой. И тут сказка начинает переплетаться с реальностью...

- Фильм «Прорубь» вошёл в основную конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»

- Режиссёр Андрей Сильвестров также является одним из авторов сценария и продюсером картины «Прорубь»

- Сыгравший главную роль Андрей Родионов также принимал участие в написании сценария к фильму

- Собры средств на съёмки фильма «Прорубь» осуществлялись посредством краудфандинговой кампании

Весь день по телевизору показывают прорубь. Прорубь – тема дня, зимняя традиция, объединяющая верующих и спортсменов, звёзд и моржей, президента и безработного. 

В центре новостных сюжетов – Крещение, рыбалка и криминальная хроника. Президент и щука, художник и критики, олигарх и правоохранительные органы – все встречаются у проруби в поисках решений своих проблем.

А безработный москвич, страдающий от вредных привычек, спускается в прорубь за женой, точно какой-то Садко. Сказочные сюжеты переплетаются с документальным контекстом, и уже непонятно, где заканчивается реальность. Вспоминая Ницше: если ты долго всматриваешься в прорубь, то прорубь тоже начнет всматриваться в тебя.

4.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Андрей Сильвестров
Андрей Сильвестров
В ролях
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Денис Ясик
Денис Ясик
Валентин Самохин
Валентин Самохин
Алексей Юдников
Алексей Юдников
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прорубь 1 постер
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Прорубь
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Утром, днем, вечером, ночью. Каждый день, каждый месяц, в любой сезон. Наплевав на работу, погоду и настроение; на сон, на отдых и на самих себя. Они сидят и смотрят, смотрят и слушают… новости. А телевизор, знай, старается, развлекает. Сегодня он всем предлагает… прорубь – и люди только прорубью и живут. Куда бежит разорившийся олигарх? – Конечно же, к проруби, прятаться. Куда торопится президент? – К проруби, посоветоваться со щукой. Куда художник идет,…
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