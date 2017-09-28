Прорубь, 2017

«Прорубь» - это новый фильм Андрея Сильвестрова («Волга-Волга», «Бирмингемский орнамент», «Мозг»). В картине сыграли такие актёры, как Андрей Родионов («Юрьев день», «Блогер»), Михаил Ефремов («Грозовые ворота», «Диверсант», «Хороший мальчик»), Дмитрий Брусникин («Отряд», «Петербургские тайны»), Денис Ясик («Завтра будет завтра», «ДМБ»), Валентин Самохин («Азазель») и другие.

Действие фильма «Прорубь», как не сложно догадаться, разворачивается во время Крещения. Эта славная зимняя традиция является главной темой дня - в прорубь окунаются все: от Президента до щуки, от олигархов до спортсменов. Среди них - один обыкновенный москвич, который решает спуститься в прорубь вслед за женой. И тут сказка начинает переплетаться с реальностью...