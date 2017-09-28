Прорубь, 2017

«Прорубь» - это новый фильм Андрея Сильвестрова («Волга-Волга», «Бирмингемский орнамент», «Мозг»). В картине сыграли такие актёры, как Андрей Родионов («Юрьев день», «Блогер»), Михаил Ефремов («Грозовые ворота», «Диверсант», «Хороший мальчик»), Дмитрий Брусникин («Отряд», «Петербургские тайны»), Денис Ясик («Завтра будет завтра», «ДМБ»), Валентин Самохин («Азазель») и другие.
Действие фильма «Прорубь», как не сложно догадаться, разворачивается во время Крещения. Эта славная зимняя традиция является главной темой дня - в прорубь окунаются все: от Президента до щуки, от олигархов до спортсменов. Среди них - один обыкновенный москвич, который решает спуститься в прорубь вслед за женой. И тут сказка начинает переплетаться с реальностью...
- Фильм «Прорубь» вошёл в основную конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»
- Режиссёр Андрей Сильвестров также является одним из авторов сценария и продюсером картины «Прорубь»
- Сыгравший главную роль Андрей Родионов также принимал участие в написании сценария к фильму
- Собры средств на съёмки фильма «Прорубь» осуществлялись посредством краудфандинговой кампании
Весь день по телевизору показывают прорубь. Прорубь – тема дня, зимняя традиция, объединяющая верующих и спортсменов, звёзд и моржей, президента и безработного.
В центре новостных сюжетов – Крещение, рыбалка и криминальная хроника. Президент и щука, художник и критики, олигарх и правоохранительные органы – все встречаются у проруби в поисках решений своих проблем.
А безработный москвич, страдающий от вредных привычек, спускается в прорубь за женой, точно какой-то Садко. Сказочные сюжеты переплетаются с документальным контекстом, и уже непонятно, где заканчивается реальность. Вспоминая Ницше: если ты долго всматриваешься в прорубь, то прорубь тоже начнет всматриваться в тебя.