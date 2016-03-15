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Прорубь - трейлер
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Прорубь. Трейлер

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Дата публикации: 15 марта 2016
Прорубь – Весь день по телевизору показывают прорубь. Прорубь – тема дня, зимняя традиция, объединяющая верующих и спортсменов, звёзд и моржей, президента и безработного.  В центре новостных сюжетов – Крещение, рыбалка и криминальная хроника. Президент и щука, художник и критики, олигарх и правоохранительные органы – все встречаются у проруби в поисках решений своих проблем. А безработный москвич, страдающий от вредных привычек, спускается в прорубь за женой, точно какой-то Садко. Сказочные сюжеты переплетаются с документальным контекстом, и уже непонятно, где заканчивается реальность. Вспоминая Ницше: если ты долго всматриваешься в прорубь, то прорубь тоже начнет всматриваться в тебя.
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