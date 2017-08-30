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Андрей Сильвестров

Andrey Silvestrov
Андрей Сильвестров
Андрей Сильвестров Andrey Silvestrov
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Дата рождения
2 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, Россия
Биография Андрея Сильвестрова

Родился 2 сентября 1972 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Андрея Сильвестрова
Слепок
Слепок
драма 2021, Россия
0.0
Прорубь
Прорубь
комедия, фантастика 2017, Россия
4.0
Россия как сон
Россия как сон
документальный 2016, Россия
0.0
Волга-Волга
мюзикл, комедия 2008, Россия
0.0
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«Прорубь» Андрея Сильвестрова откроет показы Эха Канского видеофестиваля в Москве 31 августа в московском кинотеатре «Октябрь» стартует Эхо16-го Международного Канского видеофестиваля, фильмом открытия которого станет анти-сказка «Прорубь» почетного
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30 августа 2017 23:32
Победителем Канского видеофестиваля стал корейский фильм «Девушка за дверью» 27 августа в городе Канск Красноярского края завершился 16-ый Международный Канский видеофестиваль. Гран-при достался короткометражной картине южнокорейского режиссера Сонг Йоо-сунга –
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29 августа 2017 20:25
Стартует 16-ый Международный Канский Видеофестиваль 23 августа начинает свои показы 16-ый Международный Канский Видеофестиваль, который будет проходить в городе Канск Красноярского края до 27 числа. За главный приз «Золотой пальмовый
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21 августа 2017 11:13
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