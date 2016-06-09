«Чистое искусство»: Рецензия Киноафиши

Найди того, кто меня убил

Они были до неприличия красивой парой. И счастливой. Очень. А еще им дико везло – во всем. Андрей (Петр Федоров) рисовал свои чумовые картины – и самые капризные галереи считали за честь их выставлять. Саша (Анна Чиповская) сутками бегала с фотоаппаратом – и считалась профи своего дела. Конечно, никто не называл её «надеждой русского авангарда», как Андрея, однако она была на виду и её ценили. А потом что-то произошло. Как будто что-то сломалось.

Анна Чиповская (Саша). Кадр из фильма «Чистое искусство»

Началось все с того, что из-под кисти «восходящей звезды авангарда» стали появляться совсем уж непонятные вещи. До предела геометричные, они напоминали какой-то шифр или код. И Андрей их не продавал, не отправлял на выставку, а тщательно прятал дома и никого к ним не подпускал. А потом как снег на голову свалились деньги. Огромные. Огромные даже по меркам процветающего бизнесмена средней руки, которым Андрей, при всех своих талантах, все-таки не был. Так откуда они взялись? И почему их нельзя было тратить? Саша так и не успела понять. А потом и спрашивать стало не у кого. Потому что Андрея убили…

Илья Любимов (Миша). Кадр из фильма «Чистое искусство»

«Мы снимали не детективную историю, - сказал на пресс-конференции режиссер фильма Ренат Давлетьяров. – Мы снимали историю страсти». Верится в это с трудом. То есть страсть в «Чистом искусстве», конечно, есть, точнее, не страсть, а эротика, и ей на откуп отдана как минимум четверть хронометража. Однако весь сюжет почти полностью завязан на криминале: выпускница журфака МГУ отчаянно пытается выжить, бегая не только от киллеров, но и от полицейских, объявивших девушку в розыск; и вот так, на бегу, она проводит собственное расследование – ищет тех, кто убил её жениха. Таким образом, «Чистое искусство» - это чистой воды детектив (уж простите за тавтологию).

Анна Чиповская (Саша). Кадр из фильма «Чистое искусство»

А дальше вот в чем фокус – у детектива, как у жанра, свои законы. Он живет интригой. Интрига есть – зрителю не оторваться от экрана, интриги нет – включайте свет, время идти домой. Другими словами, как только аудитория в состоянии распутать криминальный узелок, как только она разгадывает загадку – ничто другое уже не поможет: ни эротикой, ни психологическими нюансами публику не удержать. Её скучно. В случае же с «Чистым искусством» зритель развязывает узелок довольно быстро: минут через 20-30 все понимают, почему убили Андрея и кто здесь главный супостат. И только главная героиня да доблестная наша полиция не в силах хоть немного пошевелить извилинами.

Петр Федоров (Андрей). Кадр из фильма «Чистое искусство»

Но предсказуемость – не единственная претензия к сценарию. В нем очень многое шито белыми нитками. Например, ведущий эксперт в Третьяковской галереи не в силах отличить работу Шишкина от работы художника голландской школы, а профессор МГУ, мельком взглянув на крошечную фотографию на планшете, сразу же определяет авторство. Или еще. Что делать девушке, которая находится в федеральном розыске и за которой двое суток бегает киллер? Не знаете? Так я вам расскажу. Ей нужно идти пить кофе в самое людное кафе, зачекиниться там с телефона, по которому её ищут, а потом назначить свидание другу на вокзале. Видимо, чем больше людей Сашу увидят, тем меньше шансов её поймать. Такая вот женская логика.

Анна Чиповская, Петр Федоров. Кадр из фильма «Чистое искусство»

Эти и другие «мелочи», конечно, здорово фильму вредят. Есть, однако, и положительные «нюансы». Например, интересная подача материала, когда день сегодняшний чередуется с бесчисленными флешбэками (сам по себе прием ни плох, ни хорош, но здесь он выполнен грамотно и это картине в плюс). Также у «Чистого искусства» хороший драйв, хорошая энергетика, подкрепленная иногда клиповым монтажом, яркая картинка… Удивила даже Анна Чиповская: ей, наконец, удалось доказать, что она не просто красивая кукла (особенно это заметно на фоне Жени Малаховой, которая из роли куклы пока выйти не может). Тем не менее, прыгнуть выше собственной головы фильм не в состоянии: проблемы со сценарием дают о себе знать – и выше среднего уровня «Чистое искусство» не поднимается.

Вера Алёнушкина

В прокате с 9 июня 2016. Расписание и покупка билетов на фильм «Чистое искусство»