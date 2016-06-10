Наша рецензия

Найди того, кто меня убил Они были до неприличия красивой парой. И счастливой. Очень. А еще им дико везло – во всем. Андрей (Петр Федоров) рисовал свои чумовые картины – и самые капризные галереи считали за честь их выставлять. Саша (Анна Чиповская) сутками бегала с фотоаппаратом – и считалась профи своего дела. Конечно, никто не называл её «надеждой русского авангарда», как Андрея, однако она была на виду и её ценили. А потом что-то произошло. Как будто что-то…