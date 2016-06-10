Найди того, кто меня убил Они были до неприличия красивой парой. И счастливой. Очень. А еще им дико везло – во всем. Андрей (Петр Федоров) рисовал свои чумовые картины – и самые капризные галереи считали за честь их выставлять. Саша (Анна Чиповская) сутками бегала с фотоаппаратом – и считалась профи своего дела. Конечно, никто не называл её «надеждой русского авангарда», как Андрея, однако она была на виду и её ценили. А потом что-то произошло. Как будто что-то…
Хорошо, как и всегда, смотрится Алексей Барабаш.
А. Чиповская сыграла неплохо, но в "Гороскопе на удачу" она сыграла лучше. Фильм в чём-то ещё и познавательный, но на фоне таких удачных и успешных как, "Призрак", "Территория", "Гороскоп на удачу" и "СуперБобровы", этот новый детектив несколько блекнет.
Уважаемая старушка Чурсина не сдаётся и смотрится несколько необычно и прикольно.
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