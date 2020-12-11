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Итан Пек
Итан Пек
Ethan Peck
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Итан Пек
Ethan Peck
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Дата рождения
2 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Итан Пек
Родился 2 марта 1986 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Итан Пек
Полночное небо
фантастика, драма, приключения
2020, США
5.0
Календарь чудес
драма, фэнтези, мелодрама
2018, США
5.0
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив
2016, США
4.0
Эдем. Райский остров
триллер, драма
2014, Малайзия
4.0
Ничего не бойся
ужасы
2012, США
4.0
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Финальный трейлер фантастического триллера «Полночное небо»
Премьера состоится 23 декабря на Netflix.
Написать
11 декабря 2020 15:35
CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути» со Споком и Пайком
Сюжет развернется за 10 лет до пришествия Капитана Кирка.
Написать
18 мая 2020 15:02
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