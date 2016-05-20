«Проклятие спящей красавицы»: Рецензия Киноафиши

Любителям пощекотать нервишки и поцепляться руками за сиденье кинотеатра или соседа стоит обратить внимание на свежую картину режиссёра Тео Пирри «Проклятие Спящей красавицы». В числе жанров фильма указаны фэнтези, триллер и детектив, но приписки «ужасы» тут явно не хватает, потому что фильм страшный.

Сейчас среди картин, который снимают под тегом «ужасы», трудно найти что-то, что действительно будет заставлять вздрагивать. Но в «Проклятии Спящей красавицы», вопреки ожиданию чего-то страшного, бывают пугающие моменты. Этому способствуют мрачная атмосфера картины и необычная загадка, над решением которой трудится главный герой.

Итан Пек (Томас) Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

Итак, это история про Томаса Кайзера, который видит во сне прекрасную спящую девушку и пытается её поцеловать (что же ещё делать с прекрасными девушками?). Но эти попытки заканчиваются его пробуждением, до тех пор, пока он не получает в наследство от дяди родовое поместье. С этого-то момента и начинаются приключения Томаса. Кстати, стоит заметить, что начало фильма не очень затянуто, и через 15 минут зритель уже может насладиться жутковатыми кадрами и ожиданием испуга.

Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

Вернёмся к сюжету. Оказавшись в доме, Томас, наконец, пробудил Спящую красавицу. Она поведала ему о неком демоне, который наложил на неё проклятие. Благородный герой решил спасти несчастную девушку. Правда, спасение ему продиктовала и личная необходимость: как и девушка, он тоже под проклятием, только другим.

От начала до самого конца фильма герой с двумя помощниками пытается разгадать тайну дома и этой девушки. В этом им помогает найденная в тайной комнате книга. Слишком типичным кажется то, что при необходимости расшифровать какой-то древний текст, у героев сразу же находится тот, кто может это сделать. Много ли знакомых людей, способных прочитать неизвестные письмена, есть у обычного человека в реальности?

Чем это кончилось — смотрите сами. Но конец довольно неожиданный.

Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

Сюжет интересен и с другой точки зрения. Создатели фильма настолько сильно изменили оригинальную историю, что иногда есть неуверенность, что эта история вообще связана со Спящей красавицей. От прочитанной совершенно по-новому старой сказки, вынесенной в название, осталось совсем немного: веретено, проклятие, Спящая красавица и принц, который должен разрушить чары поцелуем. Но, если в детской сказке заветный поцелуй необходим, так как решает все проблемы, то в фильме он ставится под сомнение.

Из недочётов фильма можно отметить только кое-какие сюжетные мелочи, которые просто являются шаблоном для фильмов ужасов. Например, получив наследство, герой едет его осмотреть непременно ночью. Жутковатый дом ночью — не самая зрелая идея, но его это не пугает. Другой пример: найдя разгадку, герой выполняет необходимое для снятия проклятие действие так медленно, что хочется подойти и помочь. Но с другой стороны, видя непонятную конструкцию, он сразу знает, куда надо нажать, чтобы её открыть. Видимо, медлительность была для того, чтобы всё продумать. А то, что смотрел он в другую сторону, это ничего.

Что у создателей действительно удалось, так это красавица. Индиа Айсли, которая, правда, появляется в кадре не очень часто, радует глаз. И с макияжем, и без она выглядит чудесно. Хотя, наверно, без макияжа всё-таки лучше.

Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

В целом, картина вполне годная. А кадр с веретеном в руках Сатаны достоен отдельного просмотра.

Оксана Рузаева

В русском прокате с 19 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятие Спящей красавицы»