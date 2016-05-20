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Киноафиша Рецензии «Проклятие спящей красавицы»: Рецензия Киноафиши

«Проклятие спящей красавицы»: Рецензия Киноафиши

20 мая 2016 00:00
«Проклятие спящей красавицы»: Рецензия Киноафиши

Любителям пощекотать нервишки и поцепляться руками за сиденье кинотеатра или соседа стоит обратить внимание на свежую картину режиссёра Тео Пирри «Проклятие Спящей красавицы». В числе жанров фильма указаны фэнтези, триллер и детектив, но приписки «ужасы» тут явно не хватает, потому что фильм страшный.

Сейчас среди картин, который снимают под тегом «ужасы», трудно найти что-то, что действительно будет заставлять вздрагивать. Но в «Проклятии Спящей красавицы», вопреки ожиданию чего-то страшного, бывают пугающие моменты. Этому способствуют мрачная атмосфера картины и необычная загадка, над решением которой трудится главный герой.

Итан Пек (Томас) Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы» Итан Пек (Томас) Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

Итак, это история про Томаса Кайзера, который видит во сне прекрасную спящую девушку и пытается её поцеловать (что же ещё делать с прекрасными девушками?). Но эти попытки заканчиваются его пробуждением, до тех пор, пока он не получает в наследство от дяди родовое поместье. С этого-то момента и начинаются приключения Томаса. Кстати, стоит заметить, что начало фильма не очень затянуто, и через 15 минут зритель уже может насладиться жутковатыми кадрами и ожиданием испуга.

Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы» Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

Вернёмся к сюжету. Оказавшись в доме, Томас, наконец, пробудил Спящую красавицу. Она поведала ему о неком демоне, который наложил на неё проклятие. Благородный герой решил спасти несчастную девушку. Правда, спасение ему продиктовала и личная необходимость: как и девушка, он тоже под проклятием, только другим.

От начала до самого конца фильма герой с двумя помощниками пытается разгадать тайну дома и этой девушки. В этом им помогает найденная в тайной комнате книга. Слишком типичным кажется то, что при необходимости расшифровать какой-то древний текст, у героев сразу же находится тот, кто может это сделать. Много ли знакомых людей, способных прочитать неизвестные письмена, есть у обычного человека в реальности?

Чем это кончилось — смотрите сами. Но конец довольно неожиданный.

Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы» Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

Сюжет интересен и с другой точки зрения. Создатели фильма настолько сильно изменили оригинальную историю, что иногда есть неуверенность, что эта история вообще связана со Спящей красавицей. От прочитанной совершенно по-новому старой сказки, вынесенной в название, осталось совсем немного: веретено, проклятие, Спящая красавица и принц, который должен разрушить чары поцелуем. Но, если в детской сказке заветный поцелуй необходим, так как решает все проблемы, то в фильме он ставится под сомнение.

Из недочётов фильма можно отметить только кое-какие сюжетные мелочи, которые просто являются шаблоном для фильмов ужасов. Например, получив наследство, герой едет его осмотреть непременно ночью. Жутковатый дом ночью — не самая зрелая идея, но его это не пугает. Другой пример: найдя разгадку, герой выполняет необходимое для снятия проклятие действие так медленно, что хочется подойти и помочь. Но с другой стороны, видя непонятную конструкцию, он сразу знает, куда надо нажать, чтобы её открыть. Видимо, медлительность была для того, чтобы всё продумать. А то, что смотрел он в другую сторону, это ничего.

Что у создателей действительно удалось, так это красавица. Индиа Айсли, которая, правда, появляется в кадре не очень часто, радует глаз. И с макияжем, и без она выглядит чудесно. Хотя, наверно, без макияжа всё-таки лучше.

Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы» Кадр из фильма «Проклятие Спящей красавицы»

В целом, картина вполне годная. А кадр с веретеном в руках Сатаны достоен отдельного просмотра.

Оксана Рузаева

В русском прокате с 19 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятие Спящей красавицы»

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