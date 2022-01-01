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Натали Холл

Natalie Hall
Натали Холл
Натали Холл Natalie Hall
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Дата рождения
25 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Натали Холл

Родилась 25 января 1988 года. Ванкувер, Канада.

Фильмография Натали Холл
В полночь в Магнолии
В полночь в Магнолии
комедия, мелодрама 2020, Канада
5.0
Проклятие спящей красавицы
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив 2016, США
4.0
Плюс один
Плюс один
триллер 2013, США
6.0
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