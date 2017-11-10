Больше всего его бесит то, как она задергивает на ночь шторы. Как поправляет их аккуратненько, отходит в сторону и смотрит, любуясь. А еще она курит в его машине, вечно сидит уставшая – этого он тоже терпеть не может. И всегда! – всегда эта женщина забывает ему напомнить, что он хотел куда-то звонить… В общем, ужас, а не жена. А недавно случилось и вовсе из ряда вон. Откуда-то нарисовался бородатый типчик в отеле. Подсел к ней рядом – уверенно так! – и никак…
Нет, ребята! Давайте будем проще! Лучшие режиссёры мира снимали своё умное кино для людей, чтобы было понятно и приятно. А женские фантазии, воплощённые явно под наркотическим кайфом, мне точно не интересны! Подробнее на https://www.kinoafisha.info/reviews/8327016/
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