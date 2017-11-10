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Осколки Осколки
Киноафиша Фильмы Осколки Отзывы о фильме «Осколки»
Middleground Осколки 2016 / Россия / США
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Осколки»

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Наша рецензия

Больше всего его бесит то, как она задергивает на ночь шторы. Как поправляет их аккуратненько, отходит в сторону и смотрит, любуясь. А еще она курит в его машине, вечно сидит уставшая – этого он тоже терпеть не может. И всегда! – всегда эта женщина забывает ему напомнить, что он хотел куда-то звонить… В общем, ужас, а не жена. А недавно случилось и вовсе из ряда вон. Откуда-то нарисовался бородатый типчик в отеле. Подсел к ней рядом – уверенно так! – и никак…

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Дженни_Кодес 10 ноября 2017, 18:34
Оценка
У фильма есть один большой плюс! Он идёт всего 1 час 15 минут. В этом смысле режиссёр нас пожалела, не вынуждая смотреть эту бредятину дольше. Я не из тех конформистов, который будет восторгаться высоким киноискусством, дабы производить впечатление интеллектуала.... Зритель видит то, что он видит! А я не увидела ничего! Фильм просто ни о чём! Точнее, мысль о бессмысленности жизни без любви настолько понятна и прозрачна, что её уже тысячи раз муссировали все режиссёры мира! Но при этом хочется и сюжет интересный, и драматургию, и что-то постановочное. В этом же фильме этого ничего нет. Отель, ресторан и какие-то всплески воспоминаний, фантазий.... Смотреть, как выпивают и бесконечно болтают герои, вглядываться в белые титры на фоне белой скатерти - скука смертная! Никакого развития, никакого финала. Не произошло ровным счётом ничего! Ну, да - как кайфово, однако, имея богатенького зануду-мужа, который умеет зарабатывать деньги, мечтать о какой-то другой жизни! О, как это ново))) Герои не предпринимают никаких действий, ничего не меняют, а фильм заканчивается так, что кажется, что просто кончилась плёнка невовремя, а режиссёр на это забил болт.
Нет, ребята! Давайте будем проще! Лучшие режиссёры мира снимали своё умное кино для людей, чтобы было понятно и приятно. А женские фантазии, воплощённые явно под наркотическим кайфом, мне точно не интересны! Подробнее на https://www.kinoafisha.info/reviews/8327016/
10 ноября 2017, 18:34 Ответить
Юрий юрий 22 февраля 2018, 10:39
Оценка
Бред бред бред- не смотрите этот ужас. Время свое пожалейте
22 февраля 2018, 10:39 Ответить
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