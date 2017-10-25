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Крис Битем

Chris Beetem
Крис Битем
Крис Битем Chris Beetem
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Дата рождения
8 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Криса Битема

Родился 8 августа 1969 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.

Фильмография Криса Битема
Эксперимент «Радуга»
Эксперимент «Радуга»
драма 2018, США
5.0
Осколки
Осколки
мелодрама, драма 2016, Россия / США
4.0
Каждый Божий день
Каждый Божий день
комедия, драма 2010, США
5.0
Еще раз с чувством
Еще раз с чувством
2009, США
5.0
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25 октября 2017 13:41
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