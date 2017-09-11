«Осколки»: Рецензия Киноафиши

Он, она, её муж и Ален Рене

Больше всего его бесит то, как она задергивает на ночь шторы. Как поправляет их аккуратненько, отходит в сторону и смотрит, любуясь. А еще она курит в его машине, вечно сидит уставшая – этого он тоже терпеть не может. И всегда! – всегда эта женщина забывает ему напомнить, что он хотел куда-то звонить… В общем, ужас, а не жена. А недавно случилось и вовсе из ряда вон. Откуда-то нарисовался бородатый типчик в отеле. Подсел к ней рядом – уверенно так! – и никак отлепиться не может. Как будто знает ее сто лет, как будто было у них там что-то. А жена и не помнит его совсем, видит этого наглого в первый раз… Или не в первый? Может, забыла просто? Или очень хотела забыть? Мда, странно всё это, как-то уж очень странно…

Кадр из фильма Алисы Хазановой «Осколки»

Конечно, браться за подобный проект, да ещё будучи дебютантом – экстрим на грани безумия. Дело в том, что «Осколки» Алисы Хазановой – ремейк одной из самых роскошных и самых мощных картин в истории мирового артхауса. Речь о работе Алена Рене «В прошлом году Мариенбаде» (1961), где в «роли» сценариста, как известно, был сам Роб-Грийе. По счастью, ремейк в данном случае оказался весьма условным, от оригинала далеким: Алиса Хазанова не копирует ни стилистику, ни основные приемы, много меняет в истории отношений героев и, естественно, полностью переписывает сценарий. Так что перед нами не копия, а, скорее, вызов на дуэль, спор с мастерами, если хотите.

Кадр из фильма Алисы Хазановой «Осколки»

Как бы то ни было, «Осколки» обречены на то, что их будут сравнивать с шедевром 1961-го года. Тем более что (хотя прямых заимствований не так уж и много) влияние ощущается очень сильно. Сказывается оно, во-первых, в самой истории: к молодой женщине подходит мужчина, утверждающий, что они любили друг друга – она же его совершенно не узнает. На этом, правда, сюжетное сходство заканчивается. Фильм Алена Рена и Роба-Грийе (как по форме, так и по сути) – это монолог мужчины; в нем женщина – загадка и жертва, объект охоты и страсти. У Алисы Хазановой всё с точностью до наоборот. Она дает как бы женский взгляд на ситуацию, которая становится понятнее и проще: про семейную жизнь героини мы много знаем уже с первого эпизода, ее поведение становится объяснимым. Более того, сама история престает быть абстрактной, оторванной от реальности – теперь героям (точнее, героине) можно сочувствовать.

Кадр из фильма Алисы Хазановой «Осколки»

Что же касается стилистики, то здесь всё и сложнее, и проще одновременно. Воссоздать на экране черно-белое совершенство, роскошь и красоту фильма Рене, бьющих наотмашь, – задача невозможная в принципе. Поэтому Алиса Хазанова и не пробует. Отель у нее другой (а знаменитых кадров в парке и вовсе нет). Тем не менее, «оригинал» постоянно дает о себе знать: его видно в геометрии кадра, в принципах построения композиции, в бесконечных анфиладах, уводящих куда-то за горизонт. Есть что-то и в движении камеры, хотя здесь она постоянно раскачивается, создавая иллюзию то ли сна, то ли корабельной качки.

Кадр из фильма Алисы Хазановой «Осколки»

В наследство от фильма Алена Рене «Осколки» получают и самое главное: Алисе Хазановой удается передать ощущение пустоты, одиночества, загнанности в угол. Холодная, даже леденящая, пугающая красота наполнилась цветом, стала современнее, проще, герои перестали быть статуями, перестали напоминать актеров немого кино или провинциального театра – но режиссерская отстраненная манера осталась. Как осталась и математическая точность, с которой выверяется каждый кадр. Да, конечно, заявленную «дуэль» с «Мариенбадом» «Осколкам» выиграть вряд ли удастся. Силы слишком уж не равны: нет такого дебютанта, который мог бы на равных «сражаться» с тремя зрелыми гениями сразу (помимо режиссера Алена Рене и сценариста Алена Роба-Грийе, к фильму 1961-го «приложил руку» и гениальный оператор – Саша Вьерни). Тем не менее, «бой» получился эффектным, да и сами по себе «Осколки» - очень необычный опыт. И вполне возможно – серьезная заявка на будущее. Правда, пока не очень понятно, что Алиса Хазанова будет делать дальше и какой шаг будет следующим, но… но поживем – увидим.

Вера Алёнушкина

В российском прокате со 2-го ноября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Осколки»