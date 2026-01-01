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Мариса Райан
Marisa Ryan
Киноафиша
Персоны
Мариса Райан
Мариса Райан
Marisa Ryan
Дата рождения
20 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Марисы Райан
Родилась 20 ноября 1974 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
6.7
Жаркое американское лето: 10 лет спустя
(2017)
6.1
Любовь ... Пересмотрено
(2024)
4.3
Осколки
(2016)
Фильмография Марисы Райан
6.1
Любовь ... Пересмотрено
Love... Reconsidered
комедия, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
6.7
Жаркое американское лето: 10 лет спустя
комедия, мини-сериал
2017, США
4.3
Осколки
Middleground
мелодрама, драма
2016, Россия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Марисе Райан
Фильм «Осколки» покажут на «Ленфильме»
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