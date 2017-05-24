Наша рецензия

Стив (Брюс Уиллис) - частный детектив, лениво ведущий свою деятельность и не особо заботящийся о своей жизни. Зато он очень заботится о сестре (Фамке Янссен) и ее дочери (Эмили Робинсон), которых недавно кинул глава семейства. Стив очень трепетно относится к племяннице и их общему псу, которого однажды украли наркоманы и подарили своему наркобарону Паукку (Джейсон Момоа). «Паукк» - обязательно с двумя «к», ведь этот мексиканец однажды убил человека, который неправильно…