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Его собачье дело Его собачье дело
Киноафиша Фильмы Его собачье дело Отзывы о фильме «Его собачье дело»
Once Upon a Time in Venice Его собачье дело 2016 / США
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Его собачье дело»

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Наша рецензия

Стив (Брюс Уиллис) - частный детектив, лениво ведущий свою деятельность и не особо заботящийся о своей жизни. Зато он очень заботится о сестре (Фамке Янссен) и ее дочери (Эмили Робинсон), которых недавно кинул глава семейства. Стив очень трепетно относится к племяннице и их общему псу, которого однажды украли наркоманы и подарили своему наркобарону Паукку (Джейсон Момоа). «Паукк» - обязательно с двумя «к», ведь этот мексиканец однажды убил человека, который неправильно…

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Elma 24 мая 2017, 17:48
Обожаю Брюсика,пойду на любой его фильм)
24 мая 2017, 17:48 Ответить
Евгения Бизяева ( Мордвинова ) 11 июня 2017, 16:47
Оценка
Брюсик хорош как всегда, хоть и с дублером, по всей видимости)) а сам фильм на троечку. После "редов" и "крепких орешков" ваще ни о чём...
11 июня 2017, 16:47 Ответить
SKY 21 июня 2017, 00:13
Оценка
Фильм отличный, веселая комедия-боевик, все такое)
Рекомендую к просмотру
8/10
😁
21 июня 2017, 00:13 Ответить
Sergey88 21 июня 2017, 00:24
Оценка
Брюс Уиллис решает, фильм на твердую 8. Под хорошее настроение и заходит на ура!
21 июня 2017, 00:24 Ответить
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