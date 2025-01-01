Roper [поёт] Я — Роуп-а-Доуп, гордый черокий. Занят тем, что девчонок сажаю на вишнёвые деревья. Покажу булочки, если бухло бесплатно. Руки на руль, а сыр — в фондю. Эй, дамы, подайте ещё. Я не резиновый любовник, мне не нужен буфер любви. Сделаю, как Пит Уорд — пойду под прикрытием. Заставлю сестру бросить брата. Мы устроим небольшой переполох.

McReynolds [выдыхает, говорит] Ты новенький?

Dale [возобновляет пение] Дейл Дуглас! Летает выше Кутлас Суприм. Чероки с Юго-Восточного Техаса. Мы — команда: Финн, я и Кома. Между нами — Мак. Игрок номер один. Заставляем девчонок кричать. Просыпаешься в сне. Ясный и сладкий. Мы сделаем тебя беззубым. Проще говоря, мы — сливки общества. Чероки никогда не покидают вершину. Дуглас.

Willoughby Меня зовут Уиллаби. Я знаю главный план. Солнце и звёзды у меня в ладони. Карл Саган знает, что вселенная вечна. Я сожгу всё дотла, пока мозг не превратится в жареное зерно.

Finnegan Доктор Финнеган, гурман от души. Балуюсь самым крутым в школе. Есть только одна вещь больше моего IQ. И она заканчивается где-то на колене. Позвольте мне выдать финнегизм и вызвать финнегазм. Расширить вселенную. Заставить её дрожать и судорожно сжиматься. Потому что, когда тусуешься как дикарь, говоришь как поэт, ты ча-чаешь, даже не заметив.

Brumley [рэпует монотонно и быстро] Эй, ребята. Меня зовут Алекс Брамли. Расскажу вам по-честному. Все тут меня бьют, потому что знают — я лучший. Это мои первые дни в колледже. Я просто пытаюсь влиться. Так что пойдёшь со мной и будешь моим другом? Пожалуйста?

Nesbit Брамли, заткнись, п#здец!

[поёт]

Nesbit Теперь я — Несбит. Без стыда и без игры. Трачу деньги на ветер, будто так и надо. Лучший в азартных играх. Несбит бродит. Подача подводной лодки. Мак не справляется. Чероки едят. Ку-ку-капоу в Техасе. С кактусами и коровами. Эмити-вилл? Скорее Эмити-дерьмо. Боль до костей, но мы с шиком.

Coma Так зовут Кома. Сказал девчонке "прыгай". Поднимаю тосты за своих пацанов. Я суеверный парень. Люблю немного выпить. Но пришёл, чтобы поднять шум.

Jay Главный план для высшего человека. Делай всё неправильно. Не облажайся, чтобы всё исправить. Пью свой стакан. Х#й длинный, как Нил. Давай, сука, я крепкий, как 95. Я — сырой пес. Самый сырой из всех. Четыре отвёртки. Одна толстая соломинка, детка!