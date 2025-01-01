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Цитаты из фильма Каждому свое

Willoughby Мы пришли повеселиться, а не надолго.
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Finnegan Ты заметил, что когда мы вокруг бейсбола, мы всё время говорим только про баб? А теперь, когда рядом есть несколько потенциально интересных девушек, ты всё говоришь только про бейсбол. Это немного ё#ан#о!
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Jay Я слишком философ, чтобы этим б##дям заниматься!
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Finnegan Это уже не мило, это — судебный запрет.
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McReynolds Добровольно значит обязательно.
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Roper [поёт] Я — Роуп-а-Доуп, гордый черокий. Занят тем, что девчонок сажаю на вишнёвые деревья. Покажу булочки, если бухло бесплатно. Руки на руль, а сыр — в фондю. Эй, дамы, подайте ещё. Я не резиновый любовник, мне не нужен буфер любви. Сделаю, как Пит Уорд — пойду под прикрытием. Заставлю сестру бросить брата. Мы устроим небольшой переполох.
McReynolds [выдыхает, говорит] Ты новенький?
Dale [возобновляет пение] Дейл Дуглас! Летает выше Кутлас Суприм. Чероки с Юго-Восточного Техаса. Мы — команда: Финн, я и Кома. Между нами — Мак. Игрок номер один. Заставляем девчонок кричать. Просыпаешься в сне. Ясный и сладкий. Мы сделаем тебя беззубым. Проще говоря, мы — сливки общества. Чероки никогда не покидают вершину. Дуглас.
Willoughby Меня зовут Уиллаби. Я знаю главный план. Солнце и звёзды у меня в ладони. Карл Саган знает, что вселенная вечна. Я сожгу всё дотла, пока мозг не превратится в жареное зерно.
Finnegan Доктор Финнеган, гурман от души. Балуюсь самым крутым в школе. Есть только одна вещь больше моего IQ. И она заканчивается где-то на колене. Позвольте мне выдать финнегизм и вызвать финнегазм. Расширить вселенную. Заставить её дрожать и судорожно сжиматься. Потому что, когда тусуешься как дикарь, говоришь как поэт, ты ча-чаешь, даже не заметив.
Brumley [рэпует монотонно и быстро] Эй, ребята. Меня зовут Алекс Брамли. Расскажу вам по-честному. Все тут меня бьют, потому что знают — я лучший. Это мои первые дни в колледже. Я просто пытаюсь влиться. Так что пойдёшь со мной и будешь моим другом? Пожалуйста?
Nesbit Брамли, заткнись, п#здец!
[поёт]
Nesbit Теперь я — Несбит. Без стыда и без игры. Трачу деньги на ветер, будто так и надо. Лучший в азартных играх. Несбит бродит. Подача подводной лодки. Мак не справляется. Чероки едят. Ку-ку-капоу в Техасе. С кактусами и коровами. Эмити-вилл? Скорее Эмити-дерьмо. Боль до костей, но мы с шиком.
Coma Так зовут Кома. Сказал девчонке "прыгай". Поднимаю тосты за своих пацанов. Я суеверный парень. Люблю немного выпить. Но пришёл, чтобы поднять шум.
Jay Главный план для высшего человека. Делай всё неправильно. Не облажайся, чтобы всё исправить. Пью свой стакан. Х#й длинный, как Нил. Давай, сука, я крепкий, как 95. Я — сырой пес. Самый сырой из всех. Четыре отвёртки. Одна толстая соломинка, детка!
Plummer Меня зовут Тайрон, но зовут Плам. Я рулю всей игрой, но называют дураком. Пиво на завтрак. Мой Капитан Кранч. Раскидываю ноги твоей девчонки — и вот обед.
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Plummer Хотел бы я иметь хвост
[про себя]
Plummer Б#я, это было бы круто
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Finnegan Ты собираешь толпу соперников и подсаживаешься на победу
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Beuter [прочитывая последние строки] Ну, эй, ой, эй. Это сделает твой день. Парень, меня зовут Билли А. Я люблю жевать и плевать. И немного бросать мяч. Парень, тебе лучше с моей дороги убраться.
Jake Хватит с этого, меня зовут Джейк. Просто спокойный парень. Я тебя с ног сшибу. Не надо грубить. Если услышу сомнения — проверю на прочность. Если быть сексуальным — преступление, значит ты арестован.
Beuter Ты со мной разговариваешь?
Jake Нет, не видишь?
Beuter Ну, с кем тогда?
Jake Э, чувак, не с тобой.
Beuter Ну ладно, чувак, ты немного груб. Я не фанат такого отношения.
Jake Как я и говорил до того, как Билли перебил. Мы просто кайфуем, детка. Ничего плохого. Если хочешь узнать, кто я такой, я сейчас тебе расскажу через мой рэп. В отличие от Финна, я не падаю на колени. Потому что у меня есть секрет — я падаю на ноги. Я тот парень, что встретит тебя после уроков. Горжусь своей подачей. Как Роуп и его зад. Так что иди сюда с этими роскошными бедрами. Я заставлю тебя почувствовать любовь, пока Вилли кайфует.
[затухание]
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Coma Я не думаю, что мы здесь вписываемся.
Finnegan Нет-нет, ты не вписываешься. Ладно, я же сказал тебе переодеться. По крайней мере, вытащи рубашку из штанов. Ты похож на продавца библии.
Coma Эти люди как раз нуждаются в библии.
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