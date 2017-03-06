Молочник Костас (Эмир Кустурица) – чудак еще тот. Верхом на осле, с соколом на плече и под зонтиком – каждый день он возит молоко на линию фронта. И недовольно бурчит, когда пули пробивают канистры – впрочем, пролившимся молоком всегда можно напоить змею. Он же добрый, ему не жалко. Эмир Кустурица и Моника Беллуччи в фильме «По млечному пути» Странно, скажете вы? Так здешний мир вообще странен. Здесь часы ходят только назад – и это считается нормой.…
Грустный.
Нет - войне! - такой посыл. Каждая травинка, тварь животная, воды и ветры, - всё на стороне героев картины, - против ужасов войны.
Буду смотреть и пересматривать ещё обязательно.
Музыка, песни, операторская работа - всё очень и очень!
Как водится, связь с русскими - здесь через киношедевр "Летят журавли".
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