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Молочник Костас (Эмир Кустурица) – чудак еще тот. Верхом на осле, с соколом на плече и под зонтиком – каждый день он возит молоко на линию фронта. И недовольно бурчит, когда пули пробивают канистры – впрочем, пролившимся молоком всегда можно напоить змею. Он же добрый, ему не жалко. Эмир Кустурица и Моника Беллуччи в фильме «По млечному пути» Странно, скажете вы? Так здешний мир вообще странен. Здесь часы ходят только назад – и это считается нормой.…