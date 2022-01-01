Сюжет фильма легко пересказать, не боясь спойлеров: мальчик пять лет переписывается с любимым актером, когда об этом становится известно, в обществе возникает нездоровый ажиотаж, актер внезапно умирает, через десять лет мальчик издает письма. Мальчик всю жизнь чувствует благодарность к своему другу по переписке, который спас его от одиночества, но не смог спасти себя. Чтобы все это показать Долан выстраивает довольно сложную композицию. Повзрослевший поклонник актера Джона Донована, который…
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