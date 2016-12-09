Монументальное кино о преступлении против человечества особняком стоит в сегодняшнем прокате, достойно держа нелёгкую ношу жанра. Возможно, не такой претенциозный, как того требует время и избалованный кручёными сюжетами зритель, «Обещание» оказывается настолько актуальным, что невольно начинаешь вновь поглядывать на неспокойный Ближний Восток. Кадр из фильма «Обещание» В 1914 году, когда Первая мировая война лишь призраком маячила у берегов Османской…
Великолепно снятый фильм!!!! Обьязательно надо смотреть!
Если рассматривать кино как искусство, очень важную миссию несут такие фильмы как Обещание (The Promise, 2016, Терри Джордж). Я не могу ручаться за точность исторических событий, но что этот фильм признан обратить внимание общественности и рассказать об ужасах начала XX века, а именно геноциде армянского народа, который происходил в это время в Турции. На данный момент только 31 страна признала (в том числе и Россия) эти события, ранее несколько фильмов на эту тему были запрещены к выходу в прокат, в том числе и в США. Перед создателями картины было много серьезных задач: режиссер и сценарист - ирландец, главный герой - гватемальский кубинец и главная героиня из Канады пытаются снять фильм, где основная ставка идет на культурное наследие народа Армении. При этом это нужно сделать так, чтобы американцы тоже захотели его посмотреть. Как только это принять во внимание, сразу становятся понятны причины некоторых поворотов сюжета: конечно, всех спасти могли только американцы. Но это малая жертва ради выхода в свет такого фильма, за что создателей можно простить.
События фильма рассказывают о молодом человеке Микаэле, который работает аптекарем в маленьком городке в горах, продолжая семейный бизнес. Чтобы выучиться на врача, он дает обещание жениться на девушке по имени Марал, и на деньги от её приданого едет в Константинополь. Большой город в 1914 году прекрасный, процветающий и многонациональный, здесь ведется торговля и мусульмане сидят в университетах за одной партой с христианами. Микаэль делает успехи в учебе, а также знакомится с прекрасной девушкой Аной, армянкой, много лет прожившей в Париже. Мужчина Аны - американский корреспондент Крис Майерс, в исполнении Кристиана Бэйла. Но безмятежное и веселое студенческое время заканчивается с началом беспорядков в городе и преследованием "неверных", в особенности армян.
С этого момента с главным героем происходит все самое страшное, но у него получается выжить каком-то немыслимым образом. Здесь так много говорится о стойкости, верности своим традициям армянского народа, готовности помочь и защищать друг друга в это страшное время.
В этом фильме собрали много важных для успеха в прокате элементов: оскароносные актеры, напряженный сюжет, любовный треугольник, погони и перестрелки. Но особенным его делает восточный колорит, как в мирное, так и в военное время. У создателей фильма получилось рассказать очень о многом, показать традиции народа, даже менталитет. Пусть не все исторически точно, пусть Оскар Айзек говорит по-армянски с гватемальским акцентом (это я могу только предполагать), но мне кажется, если у этого фильма хоть немного получится привлечь внимание к этому ужасному событию в истории Армении, донести эту историю до широкой публике в разных уголках планеты (ведь все предыдущие фильмы не добились большого мирового проката), значит, миссию этого фильма можно будет считать выполненной.
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