Наша рецензия

Монументальное кино о преступлении против человечества особняком стоит в сегодняшнем прокате, достойно держа нелёгкую ношу жанра. Возможно, не такой претенциозный, как того требует время и избалованный кручёными сюжетами зритель, «Обещание» оказывается настолько актуальным, что невольно начинаешь вновь поглядывать на неспокойный Ближний Восток. Кадр из фильма «Обещание» В 1914 году, когда Первая мировая война лишь призраком маячила у берегов Османской…