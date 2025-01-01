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Киноафиша Фильмы Майриг

Майриг

Mayrig 18+
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О фильме

В 1921 году семья армян, спасаясь от геноцида, приезжает в Марсель. Через воспоминания шестилетнего ребенка представлена история семьи, объединенной любовью и нежностью.
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 27 ноября 1991
Дата выхода
27 ноября 1991 Франция
Производство Carthago Films S.a.r.l., Quinta Communications, TF1 Films Production
Другие названия
Mayrig, Mayrig - Heimat in der Fremde, Mayrig znaczy mama, Mother, Мать
Режиссер
Анри Верней
В ролях
Ришар Берри
Ришар Берри
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Омар Шариф
Омар Шариф
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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