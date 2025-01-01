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Майриг
Майриг
Mayrig
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
В 1921 году семья армян, спасаясь от геноцида, приезжает в Марсель. Через воспоминания шестилетнего ребенка представлена история семьи, объединенной любовью и нежностью.
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Страна
Франция
Продолжительность
2 часа 35 минут
Год выпуска
1991
Премьера в мире
27 ноября 1991
Дата выхода
27 ноября 1991
Франция
Производство
Carthago Films S.a.r.l., Quinta Communications, TF1 Films Production
Другие названия
Mayrig, Mayrig - Heimat in der Fremde, Mayrig znaczy mama, Mother, Мать
Режиссер
Анри Верней
В ролях
Ришар Берри
Клаудия Кардинале
Омар Шариф
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.9
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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