Mikael Boghosian[закадровый голос]Нечего было сказать. Мы оба потеряли женщину, которую любили. Французы отвезли нас в лагерь беженцев в Египте. Крис устроил нам с Евой и сиротами визы в США. Мы потеряли Криса в 1938-м — он погиб, освещая события Гражданской войны в Испании. Я усыновил Еву, закончил медицинский факультет и открыл практику в Уотертауне, штат Массачусетс. После нападения японцев на Пёрл-Харбор Ева вступила в женский армейский корпус и влюбилась в молодого лейтенанта морской пехоты. И в день её свадьбы сироты присоединились к нашему празднику.
Chris MyersТы у нас тут местный неверный. Ты первый полетишь, когда война начнётся.
Mikael Boghosian[говорит собравшимся на свадьбе]Моя дорогая Ева сказала мне, что её самое заветное желание — чтобы её родители и наша дорогая Ана были здесь. Я сказал ей, что знаю — они здесь. Точно, они здесь. И все ваши родители, и все те семьи, потерянные в попытке стереть нашу нацию с лица земли. Но мы всё ещё здесь. Мы всё ещё здесь.
[первые строки]
Mikael Boghosian[закадровое повествование]Наша деревня располагалась высоко в горах Южной Турции. Она была наполовину турецкой, наполовину армянской. Я был местным аптекарем. На протяжении 200 лет семья Богхосианов изготавливала лекарства по формулам, передаваемым от наших предков. Хорошо. Мы лечили всех одинаково — мусульман и христиан, богатых и бедных. Каждое утро и каждую ночь. Я гордился своим ремеслом. Но создание зелий из трав и минералов было недостаточно. Моё величайшее желание — учиться медицине в имперской школе Константинополя. Но у меня не было денег на обучение. Поэтому я решил обручиться с Марал и использовать приданое, чтобы оплатить своё обучение.
Chris MyersВ армянских деревнях мужчин истребляют. Их женщин и детей гонят в пустыню, чтобы