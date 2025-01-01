Меню
Mikael Boghosian Господи, помоги мне, я хочу мести.
Ana Мне всё равно. Слушай, наша месть — это выжить.
Talaat Pasha Посол, вы же еврей. Почему вас так волнуют эти армянские христиане?
Ambassador Morgenthau Я еврей, и я американец.
[последние слова]
Mikael Boghosian [закадровый голос] Нечего было сказать. Мы оба потеряли женщину, которую любили. Французы отвезли нас в лагерь беженцев в Египте. Крис устроил нам с Евой и сиротами визы в США. Мы потеряли Криса в 1938-м — он погиб, освещая события Гражданской войны в Испании. Я усыновил Еву, закончил медицинский факультет и открыл практику в Уотертауне, штат Массачусетс. После нападения японцев на Пёрл-Харбор Ева вступила в женский армейский корпус и влюбилась в молодого лейтенанта морской пехоты. И в день её свадьбы сироты присоединились к нашему празднику.
Chris Myers Ты у нас тут местный неверный. Ты первый полетишь, когда война начнётся.
Mikael Boghosian [говорит собравшимся на свадьбе] Моя дорогая Ева сказала мне, что её самое заветное желание — чтобы её родители и наша дорогая Ана были здесь. Я сказал ей, что знаю — они здесь. Точно, они здесь. И все ваши родители, и все те семьи, потерянные в попытке стереть нашу нацию с лица земли. Но мы всё ещё здесь. Мы всё ещё здесь.
[первые строки]
Mikael Boghosian [закадровое повествование] Наша деревня располагалась высоко в горах Южной Турции. Она была наполовину турецкой, наполовину армянской. Я был местным аптекарем. На протяжении 200 лет семья Богхосианов изготавливала лекарства по формулам, передаваемым от наших предков. Хорошо. Мы лечили всех одинаково — мусульман и христиан, богатых и бедных. Каждое утро и каждую ночь. Я гордился своим ремеслом. Но создание зелий из трав и минералов было недостаточно. Моё величайшее желание — учиться медицине в имперской школе Константинополя. Но у меня не было денег на обучение. Поэтому я решил обручиться с Марал и использовать приданое, чтобы оплатить своё обучение.
Chris Myers В армянских деревнях мужчин истребляют. Их женщин и детей гонят в пустыню, чтобы
[кричит]
Chris Myers убивали, отправь это.
Emre Ogan У меня важная информация. Репортёр Крис Майерс содержится в штабе армии. Его... его казнят.
Mikael Boghosian Я дал обещание. Я... я не могу туда возвращаться, дядя.
William Saroyan [last title] [конец] Я бы хотел увидеть, чтобы какая-нибудь сила в мире смогла уничтожить этот народ
Title Card Накануне Первой мировой войны когда-то огромная Османская империя Турции стояла на грани разрушения.
Title Card Судьба греческих, ассирийских и армянских меньшинств Империи висела на волоске.
