[говорит собравшимся на свадьбе]

Моя дорогая Ева сказала мне, что её самое заветное желание — чтобы её родители и наша дорогая Ана были здесь. Я сказал ей, что знаю — они здесь. Точно, они здесь. И все ваши родители, и все те семьи, потерянные в попытке стереть нашу нацию с лица земли. Но мы всё ещё здесь. Мы всё ещё здесь.